Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Мир здесь должен наступить с 1:00 10 ноября. Соответствующее соглашение он подписал с Азербайджаном и Россией.

Заявление Пашиняна о прекращении огня в Карабахе

Как отметил глава армянского правительства, он принял очень трудное решение. Оно стало результатом глубокого анализа военной ситуации и исходя из убеждения, что это лучшее решение в сложившейся ситуации. Об этом Пашинян написал в Facebook.

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Это не победа, но поражения нет, пока не узнаешь сам. Мы никогда не узнаем о себе, и это должно стать началом нашего национального единства, эпохи возрождения. Нужно проанализировать наши годы независимости, чтобы планировать свое будущее и не повторять ошибок прошлого,

– отметил политик.

Пашинян добавил, что встает на колени перед всеми армянскими жертвами карабахской войны и склоняет голову перед военными, "спасшими Арцах" (армянское название непризнанной республики – 24 канал).

"Мы боролись до конца. И мы победим. Арцах стоит. Да здравствует Армения. Да здравствует Арцах ", – подытожил армянский премьер.

Президент России Владимир Путин, комментируя соглашение, заявил:

в Карабах введут российских миротворцев на 5 лет,

Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях,

стороны должны обменяться военнопленными,

следует разблокировать все транспортные узлы в Карабахе.

​ По информации СМИ и нардепа Алексея Гончаренко , к решению Карабахского конфликта подключится также Турция.

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Что этому предшествовало