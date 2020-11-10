Армения, Азербайджан, РФ подписали соглашение о прекращении войны в Карабахе: заявление Пашиняна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Мир здесь должен наступить с 1:00 10 ноября. Соответствующее соглашение он подписал с Азербайджаном и Россией.
Заявление Пашиняна о прекращении огня в Карабахе
Как отметил глава армянского правительства, он принял очень трудное решение. Оно стало результатом глубокого анализа военной ситуации и исходя из убеждения, что это лучшее решение в сложившейся ситуации. Об этом Пашинян написал в Facebook.
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Это не победа, но поражения нет, пока не узнаешь сам. Мы никогда не узнаем о себе, и это должно стать началом нашего национального единства, эпохи возрождения. Нужно проанализировать наши годы независимости, чтобы планировать свое будущее и не повторять ошибок прошлого,
– отметил политик.
Пашинян добавил, что встает на колени перед всеми армянскими жертвами карабахской войны и склоняет голову перед военными, "спасшими Арцах" (армянское название непризнанной республики – 24 канал).
"Мы боролись до конца. И мы победим. Арцах стоит. Да здравствует Армения. Да здравствует Арцах", – подытожил армянский премьер.
Президент России Владимир Путин, комментируя соглашение, заявил:
- в Карабах введут российских миротворцев на 5 лет,
- Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях,
- стороны должны обменяться военнопленными,
- следует разблокировать все транспортные узлы в Карабахе.
По информации СМИ и нардепа Алексея Гончаренко, к решению Карабахского конфликта подключится также Турция.
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Что этому предшествовало
- Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится уже более 30 лет, но в конце сентября 2020 года разгорелся с новой силой. Большую часть Нагорного Карабаха составляют этнические армяне.
- 9 ноября в Министерстве обороны Азербайджана заявили, что армянские вооруженные силы после боев отступили на некоторых участках фронта в Нагорном Карабахе.
- Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии под контроль ключевого города Шуша в Нагорном Карабахе.
- В то же время в Минобороны Армении эту информацию опровергли и заявили, что бои в Шуши продолжаются.
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