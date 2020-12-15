Итак, потери в Карабахе на 11 декабря:

Минздрав Армении заявил об идентификации 2996 погибших военнослужащих. Еще 541 фрагмент тел находится на опознании.

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Армения не публикует число пропавших без вести военнослужащих, и судя по этому цифры потерь далеко не окончательные. Количество тяжелораненых в госпиталях пока не опубликовано.

Потеря управляемости и наличие на фронте большого количества неучтенных добровольцев, в том числе прибывших из-за рубежа, очевидно, не позволяет до сих пор установить точное число погибших. Осуществить точный подсчет в таких условиях можно будет, скорее всего, только после поименной публикации потерь в привязке к воинским частям и добровольческим отрядам, после изучения заявлений родственников, а это будет сделано не раньше, чем пройдет ДНК-экспертиза всех останков.

Азербайджан опубликовал поименные списки потерь в войне – 2783 погибших военнослужащих, более 100 пропавших без вести. 1245 тяжелораненых остаются в госпиталях. Очевидно, война носила упорный и ожесточенный характер, дроны решали далеко не все. Таким образом, потери азербайджанской армии можно считать достоверными, поскольку поименные списки легко проверяются, после парада победы азербайджанцам нет смысла скрывать потери своих военных.

Есть несколько заявлений о группе сирийцев на границе с Карабахом и на фронте, о сирийском происхождении заявил и один из пленных, представленных армянами.

Однако Азербайджан категорически опровергает все сообщения о наличии в боевом составе сирийцев, заявление пленного считает пропагандой противника и намеренной фальсификацией. Пока данный вопрос достоверно не изучен, в список достоверных потерь это включать нельзя.

Также в войне погибли 54 мирных жителя Армении и 94 мирных жителя Азербайджана.

Остается неизвестным, когда же будет согласован список для обмена пленных. Азербайджан уже передал Армении первых трех пленных, ожидается большой обмен. В списки пленных Армения включила более 60 военных и более 40 гражданских лиц. Несколько пленных азербайджанских военных находятся в Армении, также в список пленных могут быть включены до двух десятков задержанных в прошлые годы армян и азербайджанцев.

Потери продолжают уточняться. В процентном отношении к населению стран –потери огромные. В Армении проживает 3 миллиона, в Азербайджане – 10.

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Также вырисовывается картина, что при прорыве позиционной обороны, для совершенствования которой было 26 лет, наступающие понесли меньшие потери, чем обороняющиеся. Уроки, которые Украине крайне важно извлечь с обеих сторон.

Источник: Facebook