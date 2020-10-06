Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности идти на уступки для урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Впрочем, они должны быть двусторонними и равнозначными.

О готовности к взаимным уступкам для урегулирования конфликта Никол Пашинян заявил в интервью агентству AFP.

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Конфликт нужно урегулировать на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы к уступкам, если на соразмерные уступки готов Азербайджан,

– заявил премьер Армении.

Впоследствии его пресс-секретарь Мане Геворкян подчеркнула, чтобы фразу не вырывали из контекста. Пашинян сказал лишь то, что он сказал – к уступкам Армения готова, но только к тем, которые будут равнозначны уступкам Азербайджану.

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