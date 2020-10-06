Армения готова к уступкам в войне, но взаимным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности идти на уступки для урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Впрочем, они должны быть двусторонними и равнозначными.
О готовности к взаимным уступкам для урегулирования конфликта Никол Пашинян заявил в интервью агентству AFP.
Стоит знать Война в Нагорном Карабахе: что происходит сейчас
Конфликт нужно урегулировать на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы к уступкам, если на соразмерные уступки готов Азербайджан,
– заявил премьер Армении.
Впоследствии его пресс-секретарь Мане Геворкян подчеркнула, чтобы фразу не вырывали из контекста. Пашинян сказал лишь то, что он сказал – к уступкам Армения готова, но только к тем, которые будут равнозначны уступкам Азербайджану.
Что стоит знать о конфликте Азербайджана и Армении:
- Ему уже более ста лет, а многие поколения в обоих государствах выросли с ненавистью друг к другу. Поэтому никто не готов уступать и в обеих странах много людей, которые готовы добровольно ехать на войну.
- Например, после июльского обострения в Баку всколыхнули массовые протесты. Участники требовали продолжать боевые действия до освобождения Нагорного Карабаха и заявляли о готовности идти воевать с оружием в руках.
- В такой ситуации уступки одной из сторон будут политическим самоубийством для представителей власти. Поэтому каждая из сторон готова идти до конца, что неоднократно проявлялось в регулярных обострениях конфликта.