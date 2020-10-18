Президент Армении Армен Саркисян заявил, что его страна не признает независимости Нагорного Карабаха лишь потому, что хочет разрешить конфликт с Азербайджаном мирным путем. Однако это может произойти при одном условии.

Такое заявление он сделал в комментарии российскому изданию "Коммерсантъ". Саркисян подчеркнул, что признание независимости Карабаха со стороны Армении – одновременно и простой, и сложный вопрос.

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История вопроса

Он напомнил, что в последние дни Советского Союза в Нагорном Карабахе прошел референдум и тамошние власти объявили о намерении получить независимость. Тогда же Верховный Совет Республики Армения проголосовал за это. Но потом процесс приостановили.

"Логика была простой. В 1994-м подписали перемирие и начался минский процесс. Армянская сторона объявила: "Чтобы не усложнять процесс, мы прекращаем признание Нагорного Карабаха, будем разговаривать и в конце концов договоримся о конечном статусе Нагорного Карабаха", – говорит президент Армении.

При каких условиях Армения признает независимость Карабаха

По его словам, непризнание Арменией независимости связано лишь с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров.

Это такой тоннель. И если в конце этого тоннеля есть свет – свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, то тогда можно подождать еще. А если света нет, то есть если будет ясно, что Азербайджан при поддержке Турции ни в коем случае не будет идти по пути переговоров, тогда, конечно, Армения признает независимость Карабаха,

– подчеркнул Саркисян.

Он добавил, что готов сделать все, чтобы процесс перемирия начался. И договоренности, которых достигли в Москве, могут начать работать, если обе стороны захотят, чтобы они работали.

"Не надо доказывать, что армянская сторона готова идти по этому пути. Вот если азербайджанская сторона объявит, что они готовы к перемирию и готовы дальше вести переговоры, тогда надежда есть. Я бы очень хотел, чтобы свет в конце тоннеля не погас", – констатировал армянский лидер.

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Ситуация в Нагорном Карабахе: коротко