Армения готова признать независимость Карабаха: при каком условии
Президент Армении Армен Саркисян заявил, что его страна не признает независимости Нагорного Карабаха лишь потому, что хочет разрешить конфликт с Азербайджаном мирным путем. Однако это может произойти при одном условии.
Такое заявление он сделал в комментарии российскому изданию "Коммерсантъ". Саркисян подчеркнул, что признание независимости Карабаха со стороны Армении – одновременно и простой, и сложный вопрос.
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История вопроса
Он напомнил, что в последние дни Советского Союза в Нагорном Карабахе прошел референдум и тамошние власти объявили о намерении получить независимость. Тогда же Верховный Совет Республики Армения проголосовал за это. Но потом процесс приостановили.
"Логика была простой. В 1994-м подписали перемирие и начался минский процесс. Армянская сторона объявила: "Чтобы не усложнять процесс, мы прекращаем признание Нагорного Карабаха, будем разговаривать и в конце концов договоримся о конечном статусе Нагорного Карабаха", – говорит президент Армении.
При каких условиях Армения признает независимость Карабаха
По его словам, непризнание Арменией независимости связано лишь с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров.
Это такой тоннель. И если в конце этого тоннеля есть свет – свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, то тогда можно подождать еще. А если света нет, то есть если будет ясно, что Азербайджан при поддержке Турции ни в коем случае не будет идти по пути переговоров, тогда, конечно, Армения признает независимость Карабаха,
– подчеркнул Саркисян.
Он добавил, что готов сделать все, чтобы процесс перемирия начался. И договоренности, которых достигли в Москве, могут начать работать, если обе стороны захотят, чтобы они работали.
"Не надо доказывать, что армянская сторона готова идти по этому пути. Вот если азербайджанская сторона объявит, что они готовы к перемирию и готовы дальше вести переговоры, тогда надежда есть. Я бы очень хотел, чтобы свет в конце тоннеля не погас", – констатировал армянский лидер.
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Ситуация в Нагорном Карабахе: коротко
- Боевые действия здесь продолжаются уже в течение нескольких недель в разных направлениях. Есть потери как среди военных, так и среди гражданского населения с обеих сторон. Также каждая страна заявляет о значительных повреждениях и ликвидации военной техники.
- Началось все утром 27 сентября. Тогда на границе Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе – возобновились боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в провокации конфликта.
- В итоге Азербайджане, Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявили военное положение и мобилизацию.
- Впоследствии Армения и Азербайджан договорились о перемирии. Огонь должны были прекратить в 12:00 10 октября. Однако тишина длилась всего несколько часов, и государства возобновили боевые действия.
- ЕС, НАТО, Украина и Россия призывают страны прекратить боевые действия и возобновить переговоры. Зато Турция заявила, что будет поддерживать действия Азербайджана и назвала Армению "самой большой угрозой миру в регионе".
- Нагорный Карабах – регион населенный армянами в составе Азербайджана. Борьба за эту территорию продолжается уже более века.
- Текущий конфликт фактически начался в 1988 году, когда Нагорный Карабах захотел выйти из состава Азербайджанской СССР и войти в состав Армянской. А в конце 1980-х проармянские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль.