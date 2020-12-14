Главным приоритетом Армении в вопросе Нагорного Карабаха является возвращение территорий, которые занял Азербайджан. Кроме того, армянская сторона настаивает, что защита прав их народа на этих территориях должна осуществляться в формате мирного процесса Минской группы ОБСЕ.

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении. Актуально Алиев назвал Ереван исторической землей Азербайджана: реакция Армении Приоритетом армянской стороны Ара Айвазян назвал установление статуса Арцаха на основе права народа Арцаха на самоопределение, деоккупация оккупированных территорий со стороны Азербайджана, создание условий для безопасного возвращения арцахських армян в свои дома,

– говорится в сообщении. Кто прибыл на встречу с Айвазяном Стефан Висконти (представитель Франции);

Эндрю Чаффер (представитель США);

Алексей Синегубов (представитель посольства России в Армении);

Анджей Каспршика (действующий представитель председателя ОБСЕ). Обратите внимание! Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась. Вечером 12 декабря перемирие чуть не сорвали. Стороны конфликта обвиняют в этом друг друга. Подробнее читайте здесь.