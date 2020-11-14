Армения назвала количество погибших военных в войне за Нагорный Карабах
Во время боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 2 317 армянских военнослужащих. Сейчас между Азербайджаном и Арменией продолжается процесс обмена телами погибших на войне.
Точное количество погибших армянских военных в Нагорном Карабахе пока неизвестно, ведь процесс обмена телами продолжается. Об этом в фейсбуке заявила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогасян.
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На сегодня наша судебно-медицинская служба обследовала трупы 2 317 погибших военнослужащих, в том числе неопознанных,
– рассказала Никогасян.
Заметим, 14 ноября Министерство обороны Азербайджана сообщило, что государство отдало Армении тела "нескольких" погибших военных. Однако точное количество в ведомстве не назвали. В то же время Ереван отдал Баку 6 тел.
Обмен телами состоялся согласно условиям мирного соглашения о прекращении огня в непризнанной республике. Армения, Россия и Азербайджан подписали его в полночь 10 ноября.
Война в Нагорном Карабахе: главное
- Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября.
- В эскалации конфликта Армения и Азербайджан обвиняли друг друга.
- Стороны конфликта несколько раз договаривались о перемирии, но сразу же его нарушали.
- 10 ноября государства решили прекратить огонь и остановиться на занятых позициях.
- Соглашение об урегулировании ситуации в регионе также предусматривает, что в течение 5 лет в Нагорном Карабахе будут находиться российские миротворцы.
- В Армении подписание договора приняли как капитуляцию. Из-за этого люди вышли на акции протеста.
- Подробнее о ситуации в Нагорном Карабахе – читайте здесь.
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