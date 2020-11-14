Во время боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 2 317 армянских военнослужащих. Сейчас между Азербайджаном и Арменией продолжается процесс обмена телами погибших на войне.

Точное количество погибших армянских военных в Нагорном Карабахе пока неизвестно, ведь процесс обмена телами продолжается. Об этом в фейсбуке заявила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогасян.

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На сегодня наша судебно-медицинская служба обследовала трупы 2 317 погибших военнослужащих, в том числе неопознанных,

– рассказала Никогасян.

Заметим, 14 ноября Министерство обороны Азербайджана сообщило, что государство отдало Армении тела "нескольких" погибших военных. Однако точное количество в ведомстве не назвали. В то же время Ереван отдал Баку 6 тел.

Обмен телами состоялся согласно условиям мирного соглашения о прекращении огня в непризнанной республике. Армения, Россия и Азербайджан подписали его в полночь 10 ноября.

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