Армения назвала свое условие для перемирия: какое именно
Глава правительства Армении Никол Пашинян считает, что перемирие в конфликте за Нагорный Карабах возможно, если свое участие в противостоянии прекратит Турция. Сейчас Анкара, уверен армянский премьер-министр, пытается восстановить Османскую империю.
Турция направила боевиков, – Пашинян
По информации премьер-министра, Турция уже направила в Нагорный Карабах 1,5–2 тысячи боевиков из Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Пашиняна.
К теме Война в Нагорном Карабахе: что происходит сейчас
В качестве условия прекращения огня Армения настаивает на том, чтобы Турция прекратила свое вмешательство, уничтожила или нейтрализовала наемников и террористов,
– говорится в заявлении пресс-службы.
Ранее Пашинян уже отметил, что в Ереване готовы идти на уступки только в случае, если в Баку тоже будет делать равнозначны шаги.
Главное о противостоянии между Азербайджаном и Арменией
- Конфликт за Нагорный Карабах между странами продолжается не одно десятилетие.
- Эскалация конфликта состоялась в конце сентября 2020 года, когда возобновились военные действия.
- Обе стороны сообщают о погибших, как среди военных, так и гражданских.
- Международное сообщество призвало стороны прекратить военные действия.
- Следует отметить, что в поддержку Азербайджана выступила Турция, давним союзником Армении является Россия.