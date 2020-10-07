Глава правительства Армении Никол Пашинян считает, что перемирие в конфликте за Нагорный Карабах возможно, если свое участие в противостоянии прекратит Турция. Сейчас Анкара, уверен армянский премьер-министр, пытается восстановить Османскую империю.

Турция направила боевиков, – Пашинян

По информации премьер-министра, Турция уже направила в Нагорный Карабах 1,5–2 тысячи боевиков из Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Пашиняна.

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В качестве условия прекращения огня Армения настаивает на том, чтобы Турция прекратила свое вмешательство, уничтожила или нейтрализовала наемников и террористов,

– говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее Пашинян уже отметил, что в Ереване готовы идти на уступки только в случае, если в Баку тоже будет делать равнозначны шаги.

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