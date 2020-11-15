Вооруженные силы Армении должны были покинуть Кельбаджарский район Азербайджана до 15 ноября 2020 года. Это должен был быть первый район, который по договоренностям государств, вернется под контроль Азербайджана. Впрочем, вовремя этого сделать так и не смогли.

Армения попросила в Азербайджан отсрочить срок полного вывода войск, сообщает издание "Sputnik Азербайджан".

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Причиной этого стала значительная загруженность единственной дороги из Кельбаджара в Армению, ведь покидают район не только военные, но и гражданские. Азербайджан ответил согласием и разрешил отсрочить дедлайн до 25 ноября.

Учитывая загруженность единственной дороги из Кельбаджара в Армению и погодные условия, Азербайджан ответил на просьбу Армении согласием,

– подчеркнул руководитель отдела внешней политики президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

При этом срок выхода армянских войск из Агдамского и Лачинского районов не изменился. Теперь первым районом, который должны освободить, станет Агдамский – 20 ноября. Из Лачинского района Армения должна выйти до 1 декабря.



Суть договоренностей Азербайджана и Армении на карте / инфографика Anadolu

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