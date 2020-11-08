Армения обвинила Азербайджан в обстреле столицы Нагорного Карабаха
В Армении 8 ноября обвинили войска Азербайджана в обстреле столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Взамен в Баку утверждают, что Армения обстреляла несколько сел Азербайджана.
Что говорят в Армении
По жилым кварталам Степанкарта, который является столицей Нагорного Карабаха, нанесли 8 ударов. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян в фейсбуке.
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Как отметила пресс-секретарь, повредили гражданскую инфраструктуру столицы. По предварительным данным, пострадавших нет. Также Степанян добавила, что во время боев на различных направлениях Азербайджан понес потери среди военных и техники.
Что говорят в Азербайджане
В Баку обстрелы Степанкарта не прокомментировали. Однако отметили, что войска Армении обстреляли несколько сел Азербайджана. В частности, в Тертерском, Агдамском и Агджабединскому районах.
Азербайджанская армия приняла адекватные меры,
– отметили в Минобороны.
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