В Армении 8 ноября обвинили войска Азербайджана в обстреле столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Взамен в Баку утверждают, что Армения обстреляла несколько сел Азербайджана.

Что говорят в Армении

По жилым кварталам Степанкарта, который является столицей Нагорного Карабаха, нанесли 8 ударов. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян в фейсбуке.

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Как отметила пресс-секретарь, повредили гражданскую инфраструктуру столицы. По предварительным данным, пострадавших нет. Также Степанян добавила, что во время боев на различных направлениях Азербайджан понес потери среди военных и техники.

Что говорят в Азербайджане

В Баку обстрелы Степанкарта не прокомментировали. Однако отметили, что войска Армении обстреляли несколько сел Азербайджана. В частности, в Тертерском, Агдамском и Агджабединскому районах.

Азербайджанская армия приняла адекватные меры,

– отметили в Минобороны.

Обратите внимание! Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились еще 27 сентября. Несмотря на несколько договоренностей о перемирии, война длится до сих пор. Подробнее о ходе конфликта читайте здесь.