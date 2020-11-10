Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения капитулировала, подписав соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В то же время премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это был лучший выход из ситуации.

Соглашение Армении, Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе азербайджанский лидер назвал армянской капитуляцией. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ.

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Армения капитулировала подписав соглашение о прекращении военного конфликта в Нагорном Карабахе,

– сказал Алиев.

Позиция Армении

В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook заявил, что у него не было другого выхода, кроме подписания соглашения о перемирии. По его словам, соглашение – не победа и не поражение.

Пашинян отметил, что решение о прекращении конфликта стало результатом глубокого анализа ситуации в Нагорном Карабахе. В частности, государство подписало соглашение благодаря "советам людей, которые лучше понимают ситуацию".

Сейчас премьер не рассказывает детали, ссылаясь на безопасность военных и собственных жены и сына, которые сейчас находятся на позициях в Нагорном Карабахе.

Соглашение пришлось подписать, потому что армяне воевали с террористами, Азербайджаном и армией НАТО,

– отметил Пашинян.

Что предусматривает соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе

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