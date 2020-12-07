Официальный Ереван призвал Баку принять предложение об обмене военнопленными по принципу "всех на всех". Армения надеется на аналогичную позицию Азербайджана.

Так, в Ереване считают вопрос обмена пленными неотложным и приоритетным. Об этом заявил глава МИД Армении Ара Айвазян во время совместной пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым, пишет ТАСС.

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В контексте гуманитарных вопросов приоритетным является безотлагательный и безоговорочный обмен военнопленными и удерживаемыми лицами, а также возврат останков без промедления. Мы выразили готовность провести обмен по принципу "всех на всех" и ожидаем, что с азербайджанской стороны не будет никаких попыток сорвать процесс,

– сказал он.

Однако, по словам Айвазяна, всеобъемлющие переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта могут начаться после стабилизации ситуации в регионе.

"Основные приоритетные вопросы остаются для всеобъемлющих переговоров, которые начнутся сразу после того, как ситуация в зоне конфликта стабилизируется. Я думаю, мы должны со всех сторон сделать все возможное, чтобы не было повторения той трагедии, которая произошла в течение последних двух месяцев", – добавил он.

Ранее Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе: главное

10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

В Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия России и Турции.

Жители Еревана, протестовавшие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе ворвались в здание правительства Армении.

Несмотря на массовые протесты, стороны конфликта выполняют условия соглашения. Так, недавно Армения покинула Кельбаджарский район и 25 ноября в него вошла армия Азербайджана.

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