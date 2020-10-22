В Нагорном Карабахе может возникнуть гуманитарная и экологическая катастрофа. Все из-за сотен тел погибших людей, разбросанных в регионе.

Почему в Нагорном Карабахе есть угроза экологической катастрофы

Поскольку тела погибших разбросаны рядом с водоемами, гуманитарная катастрофа может привести к ухудшению здоровья людей. Об этом заявили в министерстве окружающей среды Армении.

Кстати Армения и Азербайджан продолжают активные боевые действия в Нагорном Карабахе

Видеокамеры, установленные в разных местах в зоне боевых действий, уже зафиксировали, как дикие животные едят тела. Это может нанести вред окружающей среде. Существует угроза распространения инфекционных заболеваний, а также распространения опасных патогенов через животных и заражения ими водоемов.

В Армении призвали прекратить применение силы против мирного населения и важной инфраструктуры, чтобы смягчить последствия гуманитарных и экологических катастроф в Нагорном Карабахе.

Кроме этого, в министерстве отметили, что точной статистики жертв в результате конфликта нет, однако предположили, что погибли сотни людей.

Обратите внимание! Бои между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. В течение месяца стороны договорились о 2 перемириях, однако едва не сразу сорвали их. Подробнее о ходе конфликта читайте здесь.