Армения призвала мир признать независимость Нагорного Карабаха
Международное сообщество должно признать независимость Нагорного Карабаха. Так оно поможет остановить боевые действия между Арменией и Азербайджаном.
Армянский премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что международное сообщество должно быть решительным. Об этом чиновник заявил в эфире телеканала Euronews.
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Если мы хотим остановить гуманитарную катастрофу, если мы хотим избежать дальнейшей эскалации этого конфликта, международное сообщество должно проявить решимость и признать независимость Нагорного Карабаха,
– подчеркнул Пашинян.
Добавим, ранее премьер-министр заявлял, что решение о признании Нагорного Карабаха Армения примет после анализа ситуации в регионе. Он предположил, что страна может не признать территорию.
Пашинян о расширении боевых действий в Азербайджане
В интервью российскому изданию РБК премьер-министр предположил, что на территории Азербайджана могут расшириться боевые действия. 7 октября азербайджанская армия получила сокрушительные удары в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе.
"Армия Карабаха после такой удачи не будет просто сидеть и ждать перегруппировки азербайджанских сил. И я думаю, что, если сегодня у них получится, они попытаются развить успех", – добавил Пашинян.
По словам чиновника, карабахские военачальники покинули коридор и заманили туда военный корпус Азербайджана. Это станет ключевым моментом всей операции.
Закладывается реальный фундамент для окончательной победы карабахской армии,
– заключил Пашинян.