Международное сообщество должно признать независимость Нагорного Карабаха. Так оно поможет остановить боевые действия между Арменией и Азербайджаном.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что международное сообщество должно быть решительным. Об этом чиновник заявил в эфире телеканала Euronews.

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Если мы хотим остановить гуманитарную катастрофу, если мы хотим избежать дальнейшей эскалации этого конфликта, международное сообщество должно проявить решимость и признать независимость Нагорного Карабаха,

– подчеркнул Пашинян.

Добавим, ранее премьер-министр заявлял, что решение о признании Нагорного Карабаха Армения примет после анализа ситуации в регионе. Он предположил, что страна может не признать территорию.

Пашинян о расширении боевых действий в Азербайджане

В интервью российскому изданию РБК премьер-министр предположил, что на территории Азербайджана могут расшириться боевые действия. 7 октября азербайджанская армия получила сокрушительные удары в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе.

"Армия Карабаха после такой удачи не будет просто сидеть и ждать перегруппировки азербайджанских сил. И я думаю, что, если сегодня у них получится, они попытаются развить успех", – добавил Пашинян.

По словам чиновника, карабахские военачальники покинули коридор и заманили туда военный корпус Азербайджана. Это станет ключевым моментом всей операции.

Закладывается реальный фундамент для окончательной победы карабахской армии,

– заключил Пашинян.

Обратите внимание! Баку и Ереван конфликтуют из-за азербайджанской территории, которую населяют армяне. Мировое сообщество призвало стороны конфликта прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Подробнее о ситуации в регионе читайте здесь.