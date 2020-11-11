Армения проиграла в войне, – политолог о протестах в стране
Столкновения в Армении развернулись в результате того, что страна проиграла в войне. Некоторые люди длительное время ждали соответствующего поражения.
Такое мнение в эфире 24 каналу высказал грузинский политолог Гела Васадзе. Однако он добавил, что не уверен в победе Азербайджана.
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По словам политолога, Азербайджан получил только стратегическую победу, ведь вернули 5 районов и заключили соответствующее соглашение по всем 7 районах.
Важным психологическим эффектом является то, что взяли древнюю столицу Карабаха. В то же время в Азербайджане говорят, что удалось предотвратить обвинения в геноциде. Перемирие может продержаться до системного кризиса в России,
– рассказал Гела Васадзе.
К чему могут привести митинги
Сейчас ситуация в Армении подобная той, которая была в 1991 году в Южной Осетии и в 1993 году в Абхазии, отметил политолог. То есть введенные российские войска получили статус миротворцев как от Армении, так и от Азербайджана, подчеркнул Васадзе.
"Возобновление военных действий маловероятно. В то же время в Армении пока тяжелая ситуация, для Пашиняна и его команды главным является удержать власть и предотвратить политический хаос в стране", – сказал грузинский политолог.
Коротко о протестах в Армении
- В Армении подписали соглашение с Азербайджаном и Россией о перемирии в Нагорном Карабахе.
- Соответствующий документ предусматривает, что страна должна освободить часть оккупированных территорий Азербайджана – не относящиеся к Нагорному Карабаху. За выполнением договоренностей будут следить российские миротворцы.
- Граждане Армении восприняли такое соглашение как капитуляцию. В конце концов люди массово начали выходить на протесты, не соглашаясь с условиями договора и требуя отставки премьер-министра Николы Пашиняна.
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