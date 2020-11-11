Столкновения в Армении развернулись в результате того, что страна проиграла в войне. Некоторые люди длительное время ждали соответствующего поражения.

Такое мнение в эфире 24 каналу высказал грузинский политолог Гела Васадзе. Однако он добавил, что не уверен в победе Азербайджана.

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По словам политолога, Азербайджан получил только стратегическую победу, ведь вернули 5 районов и заключили соответствующее соглашение по всем 7 районах.

Важным психологическим эффектом является то, что взяли древнюю столицу Карабаха. В то же время в Азербайджане говорят, что удалось предотвратить обвинения в геноциде. Перемирие может продержаться до системного кризиса в России,

– рассказал Гела Васадзе.

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Сейчас ситуация в Армении подобная той, которая была в 1991 году в Южной Осетии и в 1993 году в Абхазии, отметил политолог. То есть введенные российские войска получили статус миротворцев как от Армении, так и от Азербайджана, подчеркнул Васадзе.

"Возобновление военных действий маловероятно. В то же время в Армении пока тяжелая ситуация, для Пашиняна и его команды главным является удержать власть и предотвратить политический хаос в стране", – сказал грузинский политолог.

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