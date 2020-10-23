Армянская сторона принимает вариант по введению международных миротворцев в регион Карабахского конфликта. Впрочем, преимущество в Ереване предоставляют именно российским миротворцам.

О том, что именно они могли бы быть компромиссным вариантом, рассказал премьер Армении Никол Пашинян в интервью российскому Интерфаксу. В то же время он считает, что армянские ожидания относительно миротворцев могут не сойтись с азербайджанскими.

Тем временем В Нагорном Карабахе на всей линии фронта продолжаются бои: детали

Для нас приемлем ввод миротворцев. Могу сказать, что представления Азербайджана по составу миротворцев не сойдутся с представлениями Армении по этому вопросу. Если уж говорить о компромиссах, то компромиссной версией может стать присутствие российских миротворцев,

– заметил он.

Пашинян уточнил, что у России хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Он добавил, что "очень важно обращать внимание на мнения других региональных стран", чтобы конкретные миротворческие силы стабилизировали регион, а не наоборот.

Заметим, что 23 октября в США должны состояться переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.