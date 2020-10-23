Российские миротворцы – компромисс: в Армении сделали заявление по Карабахскому конфликту
Армянская сторона принимает вариант по введению международных миротворцев в регион Карабахского конфликта. Впрочем, преимущество в Ереване предоставляют именно российским миротворцам.
О том, что именно они могли бы быть компромиссным вариантом, рассказал премьер Армении Никол Пашинян в интервью российскому Интерфаксу. В то же время он считает, что армянские ожидания относительно миротворцев могут не сойтись с азербайджанскими.
Тем временем В Нагорном Карабахе на всей линии фронта продолжаются бои: детали
Для нас приемлем ввод миротворцев. Могу сказать, что представления Азербайджана по составу миротворцев не сойдутся с представлениями Армении по этому вопросу. Если уж говорить о компромиссах, то компромиссной версией может стать присутствие российских миротворцев,
– заметил он.
Пашинян уточнил, что у России хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Он добавил, что "очень важно обращать внимание на мнения других региональных стран", чтобы конкретные миротворческие силы стабилизировали регион, а не наоборот.
Заметим, что 23 октября в США должны состояться переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.
Что известно о конфликте в Нагорном Карабахе?
Активные военные действия между Азербайджаном и Арменией начались 27 сентября. С этого времени были две неуспешные попытки установить перемирие. Международное сообщество призывает страны прекратить обстрелы.
Текущий конфликт фактически начался в 1988 году, когда Нагорный Карабах захотел выйти из состава Азербайджанской СССР и войти в состав Армянской. А в конце 1980-х проармянские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль. Длительное время конфликт был замороженным, однако боевые действия возобновились в 2020 году.