Сорванное перемирие: Армения заявила о наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе
Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанская сторона нарушила новое соглашение о перемирии и применила ракетные выстрелы. Неспокойно было и в Нагорном Карабахе. Там, по утверждению Армении, Азербайджан начал наступление.
В результате наступления азербайджанских военных обе стороны понесли потери. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Важно Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии
По ее словам, 18 октября около 7:20 по местному времени азербайджанская армия при поддержке артиллерии начала наступление в районе Худаферинского водохранилища, чтобы занять выгодные позиции.
Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня, вооруженные силы Азербайджана в очередной раз грубо нарушили соглашение,
– заявила Степанян.
В то же время, по данным Баку, ночью армянские военнослужащие обстреляли из минометов и артиллерии окрестности Джебраила и села на реке Араз. Среди личного состава азербайджанской армии пострадавших нет.
Город Джебраил, который обстреляли из минометов: карта
Что известно о перемирии Армении и Азербайджана
- Армения и Азербайджан впервые договорились о перемирии 10 октября. Но почти сразу после его начала стороны конфликта заявили о срыве договоренностей.
- Баку и Ереван обвиняли друг друга в обстрелах. Кроме этого, ранее Азербайджан заявил о ракетном ударе Армении по Нахичевани.
- Стороны договорились о новом гуманитарном перемирии 17 октября. Однако и оно длилось недолго.