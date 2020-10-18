Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанская сторона нарушила новое соглашение о перемирии и применила ракетные выстрелы. Неспокойно было и в Нагорном Карабахе. Там, по утверждению Армении, Азербайджан начал наступление.

В результате наступления азербайджанских военных обе стороны понесли потери. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Важно Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии

По ее словам, 18 октября около 7:20 по местному времени азербайджанская армия при поддержке артиллерии начала наступление в районе Худаферинского водохранилища, чтобы занять выгодные позиции.

Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня, вооруженные силы Азербайджана в очередной раз грубо нарушили соглашение,

– заявила Степанян.

В то же время, по данным Баку, ночью армянские военнослужащие обстреляли из минометов и артиллерии окрестности Джебраила и села на реке Араз. Среди личного состава азербайджанской армии пострадавших нет.

Город Джебраил, который обстреляли из минометов: карта

Обратите внимание! Гуманитарное перемирие в зоне карабахского конфликта, объявленное Арменией и Азербайджаном вступило в силу в полночь воскресенья по местному времени.

Что известно о перемирии Армении и Азербайджана