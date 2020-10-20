Армения заявила о сбитии турецкого дрона в Нагорном Карабахе: видео
Во время боевых действий в Нагорном Карабахе 19 октября вооруженные силы непризнанной республики сбили 5 беспилотных летательных аппаратов Азербайджана. Среди них был турецкий дрон.
Это впервые за период обострения ситуации в Нагорном Карабахе подтвердили сбитие турецкого дрона Bayraktar TB-2 ВВС. Об этом сообщили в министерстве обороны Армении.
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Накануне, 18 октября, Армения заявляла о 9 сбитых беспилотниках. Два из них ликвидировали непосредственно на территории государства.
Сбитый турецкий дрон: видео
Заметим, 19 октября Азербайджан сообщил об армянском обстреле нефтепровода "Баку – Новороссийск", который расположен в 300 километрах от линии фронта. В то же время Армения опровергла такое заявление и заверила, что оно ложное.
Позиция Турции в конфликте между Арменией и Азербайджаном
Турция является союзником Азербайджана. Власти государства даже призвали Баку не отступать в Нагорном Карабахе. В сентябре 2020 года Азебрбайджан закупил у Турции военную технику более чем на 77 миллионов долларов. Нарастание импорта произошло именно перед началом обострения в Нагорном Карабахе.
Ранее Армения обвинила Азербайджан в использовании турецкой авиации. В то же время Турция такое заявление Еревана назвала ложью.