Во время боевых действий в Нагорном Карабахе 19 октября вооруженные силы непризнанной республики сбили 5 беспилотных летательных аппаратов Азербайджана. Среди них был турецкий дрон.

Это впервые за период обострения ситуации в Нагорном Карабахе подтвердили сбитие турецкого дрона Bayraktar TB-2 ВВС. Об этом сообщили в министерстве обороны Армении.

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Накануне, 18 октября, Армения заявляла о 9 сбитых беспилотниках. Два из них ликвидировали непосредственно на территории государства.

Сбитый турецкий дрон: видео

Заметим, 19 октября Азербайджан сообщил об армянском обстреле нефтепровода "Баку – Новороссийск", который расположен в 300 километрах от линии фронта. В то же время Армения опровергла такое заявление и заверила, что оно ложное.

Обратите внимание! Армения и Азербайджан уже во второй раз договаривались о перемирии. В полночь 18 октября государства должны были прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Однако, как и в первый раз, перемирие длилось недолго. Международное сообщество осудило такие действия сторон конфликта и призвало их сесть за стол переговоров. Подробнее о ситуации в Нагорном Карабахе – читайте здесь.

Позиция Турции в конфликте между Арменией и Азербайджаном

Турция является союзником Азербайджана. Власти государства даже призвали Баку не отступать в Нагорном Карабахе. В сентябре 2020 года Азебрбайджан закупил у Турции военную технику более чем на 77 миллионов долларов. Нарастание импорта произошло именно перед началом обострения в Нагорном Карабахе.

Ранее Армения обвинила Азербайджан в использовании турецкой авиации. В то же время Турция такое заявление Еревана назвала ложью.