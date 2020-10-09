Война за Карабах: Армения запретила СМИ публиковать "пораженческие" статьи
Правительство Армении приняло решение ужесточить условия военного положения, действующего на территории страны с 27 сентября. Прежде всего идет речь о запрете публикаций в СМИ, направленных против правительства или армии.
О решении армянского правительства по ужесточению условий военного положения на территории страны от 8 октября рассказали в издании Armenia Today.
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Власти Армении запретили:
- Публиковать в СМИ материалы, в которых содержится критика государственных органов и органов местного самоуправления.
- Запрещенные статьи о действиях власти по обеспечению режима военного положения и государственной безопасности.
- Нельзя обнародовать информацию, которая ставит под сомнение эффективность действий власти или обесценивает их.
В целом на территории страны запрещена пропаганда против Армении и Арцаха (непризнанная республика Нагорного Карабаха). Особенно публикации, которые ставят под сомнение их обороноспособность и безопасность.
Также Армения 8 октября призвала мир признать независимость Нагорного Карабаха.
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