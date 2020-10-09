Правительство Армении приняло решение ужесточить условия военного положения, действующего на территории страны с 27 сентября. Прежде всего идет речь о запрете публикаций в СМИ, направленных против правительства или армии.

О решении армянского правительства по ужесточению условий военного положения на территории страны от 8 октября рассказали в издании Armenia Today.

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Власти Армении запретили:

Публиковать в СМИ материалы, в которых содержится критика государственных органов и органов местного самоуправления.

Запрещенные статьи о действиях власти по обеспечению режима военного положения и государственной безопасности.

Нельзя обнародовать информацию, которая ставит под сомнение эффективность действий власти или обесценивает их.

В целом на территории страны запрещена пропаганда против Армении и Арцаха (непризнанная республика Нагорного Карабаха). Особенно публикации, которые ставят под сом нение их обороноспособность и безопасность.

Полиция Армении отныне имеет право удалять запрещенные сообщения и статьи, изымать и налагать арест на средства печати, связи, радиоаппаратуру и другую технику.



Целенаправленное распространение на фронте пораженческих настроений будут расследовать с особой тщательностью.

Также Армения 8 октября призвала мир признать независимость Нагорного Карабаха.