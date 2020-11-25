Армия Армении, как и было условлено, до 25 ноября полностью покинула Кельбаджарский район Азербайджана. Это второй район после Агдамского, который покинули военные Армении.

В ночь на 25 ноября в Кельбаджарский район начали входить войска Азербайджана, сообщает Министерство обороны этой страны.

К слову Алиев посетил Агдам – центр первого района, который Армения освободила по договоренностям фото

Чтобы войска могли спокойно передвигаться, в направлении Кельбаджара осуществляли инженерные работы. Также там проводят разминирование и готовят труднопроходимые горные пути для прохождения войск.

Ранее 20 ноября армия Азербайджана вошла в Агдамский район. Кроме того, Армения обязалась покинуть Лачинский район до 1 ноября.

Город Кельбаджар в Азербайджане: карта

Коротко о Кельбаджарском районе: