Армения покинула уже второй район у Карабаха: туда вошли войска Азербайджана
Армия Армении, как и было условлено, до 25 ноября полностью покинула Кельбаджарский район Азербайджана. Это второй район после Агдамского, который покинули военные Армении.
В ночь на 25 ноября в Кельбаджарский район начали входить войска Азербайджана, сообщает Министерство обороны этой страны.
К слову Алиев посетил Агдам – центр первого района, который Армения освободила по договоренностям фото
Чтобы войска могли спокойно передвигаться, в направлении Кельбаджара осуществляли инженерные работы. Также там проводят разминирование и готовят труднопроходимые горные пути для прохождения войск.
Ранее 20 ноября армия Азербайджана вошла в Агдамский район. Кроме того, Армения обязалась покинуть Лачинский район до 1 ноября.
Город Кельбаджар в Азербайджане: карта
Коротко о Кельбаджарском районе:
- Это район Азербайджана восточнее Нагорного Карабаха. Хотя он не принадлежал к территории, которую Армения считает своей, но все равно оккупировала его в результате войны в 1993 году.
- Для этого было несколько причин, среди которых то, чтобы сделать невозможным для Азербайджана окружить Нагорный Карабах. Кроме того, здесь расположена стратегически важная гора Муровдаг.
- Центром района является прежде большой по азербайджанскими меркам городок Кельбаджар. Все время его населяли преимущественно азербайджанцы, но в результате оккупации многие из них убежали.
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