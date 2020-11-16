Формат и статус Армии обороны так называемой "Нагорно-Карабахской республики" не изменится после заключения трехстороннего соглашения о мире. Премьер Армении Никол Пашинян заверил, что она продолжит существование и будет развиваться.

Соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном не повлияет на деятельность армии так называемой республики. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

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Армия обороны Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха – 24 канал) будет иметь тот статус, что и имела. Это Армия обороны Арцаха. Армия есть и продолжит существовать,

– отметил Пашинян.

По его словам, карабахская армия "должна развиваться, укрепляться и быть гарантом суверенитета Арцаха".

Соглашение о мире в Нагорном Карабахе: основное