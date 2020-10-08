Армия не отступила ни на шаг и наступает по всему фронту – минобороны Азербайджана
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с ложным заявлением о том, что азербайджанские войска якобы отступают из населенных пунктов. Министерство обороны Азербайджана это опровергло.
Об этом говорится в заявлении прессекретаря министерства обороны Азербайджана, сообщает редакция Нaqqin.az.
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В частности, там сказано, что сообщение об отступлении азербайджанских войск полностью не соответствует действительности. А в эти минуты продолжается контрнаступление по всем направлениям.
Азербайджанская армия не отступила ни на шаг с освобожденных территорий,
– говорится в сообщении.
Также В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что военные силы уничтожили, дословно:
- тысячи солдат и офицеров армии противника,
- сотни единиц автомобильной и бронированной техники,
- средства ПВО, БПЛА,
- артиллерийские и ракетные установки,
- минометы, зенитные орудия и другие виды крупнокалиберного вооружения.
Отдельно азербайджанские военные подчеркивают, что у них под прицелом исключительно объекты военного назначения.
Армянская армия, система управления и командования вооруженными силами парализованы по всему фронту. Воинские подразделения противника несут потери и продолжают отступать. В рядах армянской армии царит хаос, неразбериха и произвол,
– сообщили в Минобороны Азербайджана.