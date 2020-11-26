Армяне сожгли свою село, а потом узнали, что его не нужно возвращать Азербайджану
Историей о том, что армяне, убегая из близких к Нагорному Карабаху регионов жгут свои дома, пожалуй, уже никого не удивишь. Но довольно неординарный случай произошел в селе Чарактар, ведь его сожгли полностью. Но потом выяснилось, что по договоренностям, это село остается за Арменией.
К слову, виновато в этом вышел правительство Армении, которое неправильно трактовало собственноручно подписанные соглашения. Об этом в своем фейсбуке рассказал армянский политолог Самвел Меликсетян.
К слову Армения покинула уже второй район у Карабаха: туда вошли войска Азербайджана
Армянское правительство опубликовало список населенных пунктов, которые армяне должны покинуть. В списке было и село Чарактар. Поэтому его жители начали сжигать и демонтировать свои дома, что могли – забирали с собой.
Фактически село уничтожили полностью. К слову, это именно то село, кадры сожжения домов в котором увидел без преувеличения весь мир. Но, как выяснилось, это была глупая и нелепая ошибка.
Кельбаджарский район, где расположено село Чарактар, перешел под контроль Азербайджана с 25 ноября. Но ни российские миротворцы, ни азербайджанские военные в него не вошли.
Кто будет отвечать за это безобразие? Видимо, министр образования или экономики, которые уже ушли с должности. Видимо, должно само село, а не верховный осел,
– заявил Самвел Меликсетян.
Он также подчеркнул, что подобная история вышла с деревней Аканаберд. Впрочем, там жило гораздо меньше людей.
Армяне по ошибке сожгли село, которое могли не покидать: смотрите видео
Почему так случилось?
Все из-за особенностей соглашения, которое подписали Азербайджан и Армения. Договоренность действительно предусматривает, что весь Кельбаджарский район, в который входит село Чарактар, должен был перейти под контроль Азербайджана.
Но есть один важный нюанс – по разделению со времен СССР, а не современным. То есть по тем границам, которые были в начале войны. Тогда же село входило в Агдеринский район, поэтому договоренности двух государств его не касались.
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