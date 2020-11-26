Историей о том, что армяне, убегая из близких к Нагорному Карабаху регионов жгут свои дома, пожалуй, уже никого не удивишь. Но довольно неординарный случай произошел в селе Чарактар, ведь его сожгли полностью. Но потом выяснилось, что по договоренностям, это село остается за Арменией.

К слову, виновато в этом вышел правительство Армении, которое неправильно трактовало собственноручно подписанные соглашения. Об этом в своем фейсбуке рассказал армянский политолог Самвел Меликсетян.

К слову Армения покинула уже второй район у Карабаха: туда вошли войска Азербайджана

Армянское правительство опубликовало список населенных пунктов, которые армяне должны покинуть. В списке было и село Чарактар. Поэтому его жители начали сжигать и демонтировать свои дома, что могли – забирали с собой.

Фактически село уничтожили полностью. К слову, это именно то село, кадры сожжения домов в котором увидел без преувеличения весь мир. Но, как выяснилось, это была глупая и нелепая ошибка.

Кельбаджарский район, где расположено село Чарактар, перешел под контроль Азербайджана с 25 ноября. Но ни российские миротворцы, ни азербайджанские военные в него не вошли.

Кто будет отвечать за это безобразие? Видимо, министр образования или экономики, которые уже ушли с должности. Видимо, должно само село, а не верховный осел,

– заявил Самвел Меликсетян.

Он также подчеркнул, что подобная история вышла с деревней Аканаберд. Впрочем, там жило гораздо меньше людей.

Армяне по ошибке сожгли село, которое могли не покидать: смотрите видео