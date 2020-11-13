Армяне из Карабаха жгут свои дома, чтобы те не достались Азербайджану: видео
По подписанным договоренностям, Армения должна покинуть регионы, окружающие Нагорный Карабах, которые она ранее оккупировала. Покинуть эти территории собираются и жившие там армяне. Они массово сжигают свои дома, чтобы в них не поселились азербайджанцы.
В частности в соцсетях публикуют видео, как жители Лачинского, Кельбаджарского и Агдамского районов сжигают свои дома. Об этом пишет Интерфакс.
К слову Армяне превратили захваченные мечети Азербайджана в свинарники: видео
Все эти районы не входят в состав Нагорно-Карабахской автономной области, а затем должны вернуться в состав Азербайджана. Ранее Армения оккупировала их в ходе войны, чтобы иметь проход к непризнанной "Нагорно-Карабахской Республике".
Перед тем, как покинуть эти территории, армяне сжигают собственные дома. Это не только их поселения, но и магазины и другие здания. Армяне не хотят, чтобы в них поселились азербайджанцы, что прекрасно демонстрирует ненависть этих двух народов друг к другу.
По договоренностям, до 1 декабря 2020 года Азербайджан должен полностью вернуть себе контроль за этими тремя районами. За Кельбаджарским уже до 15 ноября, Агдамским до 20 ноября, а за Лачинским – до 1 декабря.
Подробнее о договоренностях:
- Через полтора месяца после начала нового обострения в регионе Нагорного Карабаха Азербайджан и Армения подписали мировое соглашение при посредничестве России.
- Оно предполагает, что в самом Карабахе стороны остаются на тех позициях, где были на момент подписания соглашения. То есть в городе Шуши остается Азербайджан, а всего через 11 километров Армения останется в Степанакерте.
- Зато близлежащие регионы, которые Армения ранее оккупировала, вернутся под полный контроль Азербайджана. Армения лишь будет иметь доступ к Лачинскому коридору, соединяющему ее территорию с Нагорным Карабахом.
Поделиться новостью