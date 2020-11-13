По подписанным договоренностям, Армения должна покинуть регионы, окружающие Нагорный Карабах, которые она ранее оккупировала. Покинуть эти территории собираются и жившие там армяне. Они массово сжигают свои дома, чтобы в них не поселились азербайджанцы.

В частности в соцсетях публикуют видео, как жители Лачинского, Кельбаджарского и Агдамского районов сжигают свои дома. Об этом пишет Интерфакс.

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Все эти районы не входят в состав Нагорно-Карабахской автономной области, а затем должны вернуться в состав Азербайджана. Ранее Армения оккупировала их в ходе войны, чтобы иметь проход к непризнанной "Нагорно-Карабахской Республике".

Перед тем, как покинуть эти территории, армяне сжигают собственные дома. Это не только их поселения, но и магазины и другие здания. Армяне не хотят, чтобы в них поселились азербайджанцы, что прекрасно демонстрирует ненависть этих двух народов друг к другу.

По договоренностям, до 1 декабря 2020 года Азербайджан должен полностью вернуть себе контроль за этими тремя районами. За Кельбаджарским уже до 15 ноября, Агдамским до 20 ноября, а за Лачинским – до 1 декабря.

Армянские жители Кельбаджара сжигают свои дома и покидают территории, чтобы азербайджанцы не остались. #Карабах pic.twitter.com/EOKk8X2nQV — Leyla Mammadova (@LeylaMammadovai) November 12, 2020

Карабах, Кельбаджар. Армяне покидают и сжигают свои дома, чтобы они не достались азербайджанцам. pic.twitter.com/1EJdq6kHkp — Анфиса (@anfisa_a_n) November 13, 2020

Армяне, живущие в окружающих Нагорный Карабах районах, которые скоро должны перейти под контроль Азербайджана, массового бегут оттуда, некоторые при этом поджигают свои дома. pic.twitter.com/dA7jnZBAG6 — bbcrussian (@bbcrussian) November 12, 2020

В районах, которые должны перейти Азербайджану разбирают магазины, дома, подстанции - все, что возможно. Люди сжигают свои дома, чтобы они не достались азербайджанцам. pic.twitter.com/CQvA1L1zSq — Vadim Radchenko (@Aeronaut_ru) November 12, 2020

Подробнее о договоренностях: