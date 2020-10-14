Армия Армении отступила на двух направлениях в Нагорном Карабахе. В то же время Азербайджан сообщил, что освободил от оккупации 8 населенных пунктов.

Что известно об отступлении армянской армии

Армения отступила на юге и севере Нагорного Карабаха. Об этом в фейсбуке заявил премьер-министр государства Никол Пашинян.

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По словам Пашиняна, азербайджанские войска изменили тактику. Они пытаются посеять хаос и панику в тылу армянской армии, применяя диверсионные вылазки. Он также отметил, что контроль над ситуацией удается сохранять ценой огромных жертв. На фронте сложилась крайне тяжелая ситуация.

Азербайджан освободил от оккупации еще несколько поселений

В Твиттере президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что их войску удалось освободить 8 населенных пунктов в Нагорном Карабахе:

Да здравствует азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан,

– подчеркнул Алиев.

Вооруженные силы страны восстановили контроль над поселениями Гарадаглы, Хатунбулаг и Гараколлу в Физулинском районе, а также села Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке и Тагасер в Ходжавендском районе.

Добавим, что накануне военные Азербайджана освободили около 40 населенных пунктов Нагорного Карабаха.