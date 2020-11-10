В Армении оппозиционные партии планируют созвать внеочередное заседание парламента, чтобы обсудить соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Оппозиционеры консультируются с юристами относительно возможности аннулировать договор.

Оппозиция хочет собрать заседание парламента

Сейчас голосов оппозиционных депутатов не хватает, чтобы собрать парламент. Об этом информирует Интерфакс.

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Им необходимо приобщить более 20 своих коллег из провластной фракции.

Для этого они должны быть уверены в своей безопасности, чтобы прийти в парламент,

– заявила депутат оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян.

Оппозиционеры обратились к гражданам с просьбой покинуть здания парламента и правительства, чтобы политики могли безопасно работать. Демонстранты это и сделали. Сейчас правительственные помещения усиленно охраняют сотрудники правоохранительных органов.

Добровольцы требуют от депутатов прийти в парламент

Тем временем, руководитель батальона "Арабо" – армянского добровольческого объединения, участвовавшего в войне в Карабахе – обратился к правящей партии. Манвел Эгиазярян дал депутатам альянса "Мой Шаг" время до полудня, чтобы появиться в парламенте. В этом случае он гарантировал политикам безопасность.

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Важно! Соглашение о прекращении действий в Нагорном Карабахе подписали ночью 9 ноября. В Армении считают договоренность фактической капитуляцией. Возмущенные люди захватили здание парламента и правительства. Спикера Мирзояна избили. Президент страны Армен Саркисян созвал экстренные политические консультации.

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