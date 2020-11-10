Армянская оппозиция думает, как аннулировать соглашение по Карабаху: голосов пока не хватает
В Армении оппозиционные партии планируют созвать внеочередное заседание парламента, чтобы обсудить соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Оппозиционеры консультируются с юристами относительно возможности аннулировать договор.
Оппозиция хочет собрать заседание парламента
Сейчас голосов оппозиционных депутатов не хватает, чтобы собрать парламент. Об этом информирует Интерфакс.
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Им необходимо приобщить более 20 своих коллег из провластной фракции.
Для этого они должны быть уверены в своей безопасности, чтобы прийти в парламент,
– заявила депутат оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян.
Оппозиционеры обратились к гражданам с просьбой покинуть здания парламента и правительства, чтобы политики могли безопасно работать. Демонстранты это и сделали. Сейчас правительственные помещения усиленно охраняют сотрудники правоохранительных органов.
Добровольцы требуют от депутатов прийти в парламент
Тем временем, руководитель батальона "Арабо" – армянского добровольческого объединения, участвовавшего в войне в Карабахе – обратился к правящей партии. Манвел Эгиазярян дал депутатам альянса "Мой Шаг" время до полудня, чтобы появиться в парламенте. В этом случае он гарантировал политикам безопасность.
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