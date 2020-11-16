Солдаты Армении обстреляли российских миротворцев в Нагорном Карабахе: видео
Армянские солдаты обстреляли российских миротворцев. Это случилось на территории Нагорного Карабаха, в районе Агдама. Видеодоказательство появилось в сети.
В окружение попала группа армянских солдат, которые отказывались покидать район. Видеозапись опубликовала азербайджанская военная журналистка Эльмира Мусазадех на своей странице в твиттере.
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Впоследствии между армянами и русскими произошла стрельба. Сейчас информации о погибших или раненых нет.
Также журналисты отметили, что некоторые армянские вооруженные группы отказываются покидать Карабах. Несмотря на это, россияне их активно заставляют это сделать. Они угрожают оружием.
Пребывание россиян в Азербайджане: условия
- В мировых переговорах между Азербайджаном и Арменией Россия стала посредником. Согласно договоренностям, Армения должна вернуть Азербайджану большинство оккупированных его территорий.
- Контролировать выполнение этих договоренностей будет именно Россия. Ее войска получили мандат миротворцев.
- Российские военные уже заняли позиции в Нагорном Карабахе. Они присутствуют на 25 наблюдательных постах и близлежащих регионах.
- На 5 лет в Нагорном Карабахе разместят 2 тысячи 500 российских военных.
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