Армянские солдаты обстреляли российских миротворцев. Это случилось на территории Нагорного Карабаха, в районе Агдама. Видеодоказательство появилось в сети.

В окружение попала группа армянских солдат, которые отказывались покидать район. Видеозапись опубликовала азербайджанская военная журналистка Эльмира Мусазадех на своей странице в твиттере.

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Впоследствии между армянами и русскими произошла стрельба. Сейчас информации о погибших или раненых нет.

Сообщается, что в районе Агдама на колонну российских военнослужащих было совершено нападение. В окружение попала группа армянских солдат отказавшихся покидать район. Ждём заявлений российской стороны pic.twitter.com/k5GiH8p4iI — Elmira Musazadeh (@ElmiraMusazadeh) November 16, 2020

Также журналисты отметили, что некоторые армянские вооруженные группы отказываются покидать Карабах. Несмотря на это, россияне их активно заставляют это сделать. Они угрожают оружием.

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