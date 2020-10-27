В сети появилось видео, на котором видно, как армянские военные покидают свои позиции в Нагорном Карабахе. Военные заявляют, что руководство оставило их без еды и оружия.

Военные одного из подразделений армянской армии покидают свои позиции, несмотря на требование командования. По их словам, власти оставили их на произвол судьбы. Соответствующее видео опубликовали на ютуб-канале Caliber Az.

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Говорят, с рогаткой идите (в бой – 24 канал). Просим оружие – говорят, у нас нет. Говорят, чтобы шли пешком на танк,

– рассказал армянский военный.

Детали отступления армянских военных

По словам военных, они уже 10 дней находятся без присмотра руководства и не знают, что им делать. У некоторых из армейцев даже нет обуви.

Кроме того, их оружие вышло из строя и не стреляет. В то же время автор видео заверил, что оружие не стреляет якобы потому, что военные его не чистят от болота.

У армянского народа нет головы. Армянский народ предали,

– возмутился военнослужащий.

Армянские военные покидают позиции в Нагорном Карабахе: видео

Заметим, войска Азербайджана прорываются по нескольким направлениям. Армения пытается сдержать наступление противника. Стороны конфликта 25 октября договорились о перемирии при посредничестве США. Однако уже на следующий день Ереван рассказал о тяжелых боях в Нагорном Карабахе.

Обратите внимание! Это уже третье перемирие, которое Армения и Азербайджан разорвали сразу после его объявления. Подробнее о ситуации в Нагорном Карабахе – читайте здесь.