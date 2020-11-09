Азербайджанские войска взяли в окружение армянских бойцов под городом Шуша в Нагорном Карабахе. Бои между сторонами конфликта не прекращаются.

Войска Армении попали в окружение в районе села Зарисли на дороге Лачин-Шуша. Об этом информируют в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

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Уничтожено один боевой танк и одну боевую машину пехоты ВС Армении. Они пытались атаковать наши части для выхода из окружения,

– говорится в сообщении.

Впоследствии в Баку добавили, что азербайджанские военные уничтожили грузовик с армянскими военными. Транспорт с буксируемой гаубицей Д-30 двигался в сторону Ханкенди.

К слову, о продолжении боев в Шушинском районе заявили в Минобороны Армении.

Важно! Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль еще более 20 сел в Нагорном Карабахе.