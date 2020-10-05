Армянские войска расстреляли беспилотник Азербайджана: жуткое видео
Армянские войска противовоздушной обороны сбили беспилотник Азербайджана вблизи Котайкской области. В Сети обнародовали видео инцидента.
Сбивание беспилотника подтвердила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян. Его уничтожили вблизи Еревана.
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В ведомстве также заявили, что насегодня азербайджанские войска обстреливают приграничные территории. Ранее там сообщали о сбитии еще 3 беспилотников во время атаки села Мец Масрик в Армении. Тогда погиб один из местных жителей, а еще двое получили ранения.
Что известно о войне в Нагорном Карабахе
- 27 сентября на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия.
- Минобороны Азербайджана обвинило Армению в начале обстрелов по всей линии фронта. Также там сообщили об убитых и раненых среди гражданского населения.
- В Минобороны Армении рассказали о двух сбитых вертолетах и трех БПЛА Азербайджана
- И Армения, и Азербайджан сообщают о погибших и раненых.
- Международное сообщество осудило конфликт и призвало государства к прекращению огня.
- Азербайджан заявил, что готов к мирным переговорам, если Армения признает Нагорный Карабах территорией Азербайджана.
- Конфликт между Азербайджаном и Арменией длится более 30 лет. В нем Турция поддерживает Азербайджан и выступает за его территориальную целостность, а Россия оказывает свою поддержку Армении.