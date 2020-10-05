Армянские войска противовоздушной обороны сбили беспилотник Азербайджана вблизи Котайкской области. В Сети обнародовали видео инцидента.

Сбивание беспилотника подтвердила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян. Его уничтожили вблизи Еревана.

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В ведомстве также заявили, что насегодня азербайджанские войска обстреливают приграничные территории. Ранее там сообщали о сбитии еще 3 беспилотников во время атаки села Мец Масрик в Армении. Тогда погиб один из местных жителей, а еще двое получили ранения.

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