Генеральная прокуратура Азербайджана утверждает, что с момента нового обострения в Нагорном Карабахе в результате вражеских обстрелов погиб 41 гражданский.

Свежую статистику преступлений, якобы совершенных вооруженными силами Армении, генпрокуратура Азербайджана опубликовала в своем твиттере.

К слову В Нагорном Карабахе погибли более 400 армянских военных, – СМИ

Результаты обстрелов со стороны Армении:

41 – гражданский человек погиб,

205 – гражданских получили ранения,

1165 – полностью разрушенных войной зданий,

57 – уничтоженных многоквартирных домов,

146 – уничтоженных объектов гражданской инфраструктуры.

Количество потерь среди военных Азербайджан до сих пор не приводит. Президент Ильхам Алиев ранее заявил, что сделает это сразу после завершения боевых действий.

Правда, Армения со своей стороны постоянно заявляет, что это именно Азербайджан обстреливает гражданских – в Нагорном Карабахе. Установить, где здесь правда, в условиях боевых действий крайне трудно.



Потери Азербайджана в войне за Нагорный Карабах / Инфографика генпрокуратуры Азербайджана

К слову, одним из последних таких обстрелов, о котором заявлял Азербайджан, накрыло город Гянджа. В результате погибли 9 гражданских, а еще 34 получили многочисленные ранения различной тяжести.



Разрушенные дома в городе Гянджа после обстрела / Фото Anadolu