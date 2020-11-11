Национальное Собрание Армении 11 ноября проведет внеочередное заседание по отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Заседание созвали по требованию фракций "Процветающая Армения" и "Светлая Армения".

Заседание парламента начнется в 20:00 по местному времени. Об этом заявил представитель партии "Армянская революционная федерация" Ишхан Сагателян, сообщают "Новости Армении".

К теме Армянские протестующие требуют отставку Пашиняна до конца суток

Если хотя бы половина из 88 депутатов фракций "Мой шаг" примет участие в заседании, оно будет полномочным,

– сказал Сагателян.

Заметим, ранее армянская оппозиция выступила с требованием отставки Пашиняна до конца суток 11 ноября. Протестующие настаивают, чтобы премьер-министр добровольно ушел в отставку.

Почему могут отставить Пашиняна

10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

В Армении такое соглашение восприняли как капитуляцию.

Согласно договору, в течение 5 лет на территории Нагорного Карабаха должны находиться российские миротворцы.

Кроме того, Армения должна освободить часть оккупированных территорий Азербайджана.

Армянский народ возмутился таким решением и вышел на протест в Ереване.

В то же время сам Пашинян заявил, что подписание мирного соглашения – лучший выход.

По его словам, в противном случае важные города Нагорного Карабаха могла бы "упасть".

Обратите внимание! Конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается уже 30 лет. Боевые действия между государствами возобновились 27 сентября в Нагорном Карабахе. Стороны несколько раз подписывали соглашения о перемирии, но сразу же их нарушали. Подробнее о ситуации в регионе – читайте здесь.