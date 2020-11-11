Армянский парламент проведет внеочередное заседание по отставке Пашиняна
Национальное Собрание Армении 11 ноября проведет внеочередное заседание по отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Заседание созвали по требованию фракций "Процветающая Армения" и "Светлая Армения".
Заседание парламента начнется в 20:00 по местному времени. Об этом заявил представитель партии "Армянская революционная федерация" Ишхан Сагателян, сообщают "Новости Армении".
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Если хотя бы половина из 88 депутатов фракций "Мой шаг" примет участие в заседании, оно будет полномочным,
– сказал Сагателян.
Заметим, ранее армянская оппозиция выступила с требованием отставки Пашиняна до конца суток 11 ноября. Протестующие настаивают, чтобы премьер-министр добровольно ушел в отставку.
Почему могут отставить Пашиняна
- 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
- В Армении такое соглашение восприняли как капитуляцию.
- Согласно договору, в течение 5 лет на территории Нагорного Карабаха должны находиться российские миротворцы.
- Кроме того, Армения должна освободить часть оккупированных территорий Азербайджана.
- Армянский народ возмутился таким решением и вышел на протест в Ереване.
- В то же время сам Пашинян заявил, что подписание мирного соглашения – лучший выход.
- По его словам, в противном случае важные города Нагорного Карабаха могла бы "упасть".
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