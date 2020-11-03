Понимаю, что болит: Зеленский эмоционально отреагировал на обвинения армянского режиссера
Друг президента Владимира Зеленского армянский режиссер Сарик Андреасян обвинил главу Украины в смерти детей в Нагорном Карабахе. В частности, армянин заявил, что Украина, якобы, продала фосфорные бомбы Азербайджану. Зеленский опроверг такую информацию.
Что заявил Андреасян
Для закрепления дружбы с Азербайджаном Зеленский якобы продал государству фосфорные бомбы для боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом Андреасян заявил на своей странице в инстаграме.
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Вчера я смотрел на обожженные тела армянских детей от фосфорных бомб. Как оказалось, это ты продал их нашим соседям,
– отметил режиссер.
Кроме того, армянин в конце заявил, что "Крым наш".
Реакция Зеленского
Президент Украины в своем телеграм-канале назвал такие обвинения российской пропагандой. По его словам, Адреасяну стоило спросить об этом лично, а не распространять фейки.
Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще. Особенно в места, где уже горячее, и где уже много горячих голов, которые хотят там что-то "геополитически порешать",
– отреагировал Зеленский.
Президент добавил, что Украина уже 7 год находится в состоянии войны, поэтому она выступает против любых кровавых конфликтов.
Кроме того, по словам Зеленского, в нашем государстве проживает большая армянская община, которая является органической частью украинского общества.
В то же время глава государства обвинил своего друга в его бездействии, когда на Востоке Украины погибали десятки украинских граждан армянского происхождения. "Что лично ты сказал тогда против агрессии? Ничего? Понимаю. Потому что это была не твоя война!" – подчеркнул президент.
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