Друг президента Владимира Зеленского армянский режиссер Сарик Андреасян обвинил главу Украины в смерти детей в Нагорном Карабахе. В частности, армянин заявил, что Украина, якобы, продала фосфорные бомбы Азербайджану. Зеленский опроверг такую информацию.

Что заявил Андреасян

Для закрепления дружбы с Азербайджаном Зеленский якобы продал государству фосфорные бомбы для боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом Андреасян заявил на своей странице в инстаграме.

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Вчера я смотрел на обожженные тела армянских детей от фосфорных бомб. Как оказалось, это ты продал их нашим соседям,

– отметил режиссер.

Кроме того, армянин в конце заявил, что "Крым наш".

Реакция Зеленского

Президент Украины в своем телеграм-канале назвал такие обвинения российской пропагандой. По его словам, Адреасяну стоило спросить об этом лично, а не распространять фейки.

Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще. Особенно в места, где уже горячее, и где уже много горячих голов, которые хотят там что-то "геополитически порешать",

– отреагировал Зеленский.

Президент добавил, что Украина уже 7 год находится в состоянии войны, поэтому она выступает против любых кровавых конфликтов.

Кроме того, по словам Зеленского, в нашем государстве проживает большая армянская община, которая является органической частью украинского общества.

В то же время глава государства обвинил своего друга в его бездействии, когда на Востоке Украины погибали десятки украинских граждан армянского происхождения. "Что лично ты сказал тогда против агрессии? Ничего? Понимаю. Потому что это была не твоя война!" – подчеркнул президент.

Обратите внимание! 27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация из-за конфликта Армении и Азербайджана. Оба государства сообщили о погибших и раненых в результате боевых действий. Стороны конфликта трижды договаривались о перемирии, однако сразу его нарушали. Подробнее о ситуации в Нагорном Карабахе – читайте здесь.