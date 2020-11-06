Конфликт в Нагорном Карабахе обострился: на армянском складе боеприпасов прогремел взрыв
Азербайджанская сторона 6 ноября заявила о взрыве на армянском складе боеприпасов. Мощный взрыв вызвал сильный пожар. В то же время Армения пока не комментирует эту информацию.
Азербайджан заявил о взрыве на армянском складе
По информации Министерство обороны Азербайджана, взрыв прогремел на армянском складе с боеприпасами. Об этом сообщает Azpolitika.
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В Министерстве обороны Азербайджана подчеркнули, что склад боеприпасов армяне использовали для обеспечения артиллерийских и других подразделений в Агдере оружием и боеприпасами.
Власти Армении пока не прокомментировали информацию о взрыве.
Армения заявила об обстреле со стороны Азербайджана
В Армении обвинили Азербайджан в обстреле жилой части Степанакерту. Также сообщается, что утром 6 ноября в Степанакерте спасатели извлекли из-под завалов тела 3-х мирных граждан. Они погибли в результате попадания снаряда в жилой дом.
Последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном
- Генпрокуратура Азербайджана заявляет, что с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе погибли 92 мирных жителя, еще 404 человека пострадали.
- Количество разрушенных частных домов равно 2971 объекту, также возросло количество разрушенных других гражданских объектов – с 502 до 504.
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За что воюют в Нагорном Карабахе
- Конфликт вокруг Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет, но в конце сентября 2020 года разгорелся с новой силой.
- Большую часть Нагорного Карабаха составляют этнические армяне. Не удивительно, что этот регион еще раньше заявил о своем желании стать частью Армянской ССР.
- Однако еще до распада Советского Союза и образования независимых Армении и Азербайджана Нагорно-Карабахская автономная область входила в состав Азербайджанской ССР.
- Серьезные вооруженные столкновения начались еще в 1990 году. В 1992 году нагорнокарабасский парламент провозгласил независимость так называемой Нагорно-Карабахской Республики.
- Только в 1994 году стороны подписали Бишкекский протокол, который предусматривал прекращение огня. Несмотря на это, в районе Нагорного Карабаха между странами время от времени происходили вооруженные столкновения, которые не перерастали в масштабные военные действия.
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