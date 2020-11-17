Полиция обнаружила тайник с оружием в прифронтовом городе Авдеевке Донецкой области. Здесь спрятали гранаты, мины и гранатомет. Впрочем, пока неизвестно, кому принадлежат эти "сокровища".

Правоохранители изъяли опасные боеприпасы, сообщает полиция Донецкой области.

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Здесь нашли мины, гранаты, ручной противотанковый гранатомет и запалы к гранатам. Их изъяли и направили на экспертизу.

Остальные боеприпасы, которые были в ненадлежащем состоянии и представляли собой угрозу, передали пиротехническому подразделению ГСЧС для утилизации,

– рассказали в полиции.

Правоохранители начали расследование по статье о незаконном обращении с оружием. Сейчас ищут владельцев незаконного тайника с оружием. Им может грозить от 3 до 7 лет за решеткой.

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