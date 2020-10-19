Дело 15-летнего Арсения Невгодовского, который в марте якобы пытался убить свою тетю и двоюродного брата, получило свое развитие. Подросток временно жил в патронатной семье, но его не смогли доставить на экспертизу из-за COVID-19.

Поскольку все люди, с которыми жил парень, болели коронавирусом, а парень не прибыл на назначенную экспертизу, его объявили в розыск. Утром в минувшую пятницу, 16 октября, Дом окружила группа захвата, рассказала Карина Шиндер, названная мать подозреваемого.

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По словам женщины, полицейские положили лицом на пол ее мужа, сына, и забрали силой мальчика, чтобы принудительно отвезти его в психиатрическую больницу имени Павлова в Киеве.

Что известно о деле Арсения Невгодовского

С 15 лет школьник жил в семье тети, поскольку его родная мать от него фактически отказалась. По словам мальчика, родные над ним издевались. Поэтому после очередного избиения он бросился на тетю с ножом.

Я просто не мог выдержать эту боль и бросился на вас с ножом. Я не хотел жить в семье, я не мог терпеть унижения и того, что вы с матерью меня били... Я хотел решить все без насилия, но я не знал как,

– написал парень после нападения.

Арсений так объясняет свой поступок:

Уже после следственного изолятора на время домашнего ареста парню предоставили убежище в семье его одноклассника.

Почему полицейские захватили школьника силой

Ко времени, когда парню назначили психиатрическую экспертизу, по словам названной матери, у него поднялась температура.

Поскольку вся семья находилась с симптомами COVID-19, следователю якобы сообщили о невозможности отвезти Арсения в больницу. Пполицейский объявил Невгодовского в розыск.

Согласно постановлению суда, парня должны были принудительно направить на комплексную психолого-психиатрическую стационарную экспертизу на два месяца.

На контроле

Дело юноши брал под личный контроль детский омбудсмен Николай Кулеба. Он отмечал, что в деле есть много противоречий. И хотя уполномоченный лично пытался разобраться в уголовном производстве, родные парня на заседания суда якобы утверждают, что уже подобрали ему заведение закрытого типа для лечения.

При этом волонтеры и активисты обнаружили, что родная мать школьника – Елена Невгодовская – якобы связана с влиятельными людьми, которые являются фигурантами многочисленных коррупционных дел.