Эффективность Высшего антикоррупционного суда Украины является достаточно высокой. За последнее время он вынес приговоры по делам, которые годами лежали без движения.

Такое мнение озвучил председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник. В эфире 24 каналу он подчеркнул, что ВАКС в основном выдает обоснованные решения.

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"Например, когда Микитася освободили под залог в 5 млн, то нам это было непонятно. Но апелляция Антикоррупционного суда исправила эту ситуацию и выбрала залог уже в 80 млн", – вспомнил Сытник.

Справка. Максима Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму 81 миллион гривен. Он обменял квартиры в центре Киева на квартиры расположенные на окраинах столицы. Подробнее – здесь.

В целом есть некоторая определенность – если ты имеешь основания для определенных процессуальных действий, то вероятность того, что ты получишь положительный вывод суда – очень высокая. Приговоры уже пошли и это вдохновляет детективов, потому что они не работают на корзину, а на результат, который мы сейчас видим в ВАКС,

– подчеркнул он.

Также добавил: "Сажать уже начали. Просто общество ждет, возможно, приговоров по делам, которые были на слуху, если посмотреть на ситуацию, которая была раньше, то было так – громкое задержание, освобождение, залог, восстановление на работе, и в результате – дело в суде зависает. После этого у любого гражданина, в частности у детектива, наступает демотивация".

Высший антикоррупционный суд: что о нем известно

Свою работу Высший антикоррупционный суд начал в 2019 году.

Цель – защищать украинцев от коррупции и контролировать расследования, связанные с коррупционными преступлениями.

Главой суда является Елена Танасевич.

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