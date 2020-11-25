Винницкий горсовет от имени Ассоциации городов Украины просит Кабинет Министров перенести карантин выходного дня на будни. Это нужно для того, чтобы помочь предпринимателям.

Соответствующее письмо от имени Ассоциации городов Украины уже направили правительству. Об этом сообщил заместитель Винницкого мэра Андрей Очеретный, пишет "Укринформ". ​Важно Просят отменить карантин выходного дня и 500 тысяч гривен: в ОАСК поступил еще один иск Какова альтернатива карантину выходного дня В письме предлагается два варианта изменений: ​перенос карантина выходного дня на понедельник и вторник;

"лайт-версия для государства" – перенос выходных на воскресенье и понедельник.

Также Винницкий городской совет подготовил письмо Винницкой ОГА. В нем предложит руководству региона также обратиться с соответствующими инициативами в правительство, чтобы предприниматели получили возможность работать в выходные дни. Обратите внимание! Ассоциация городов Украины – всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления, что представляет позицию и интересы местного самоуправления, ведет от имени общин диалог с органами государственной власти. Ее создали в 1992 году. Что этому предшествовало 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин из "локдауном выходного дня".

Ограничения ввели до 30 ноября, но не исключено их продление до конца 2020 года.

Кабинет министров рассматривает жесткий карантин на новогодние и рождественские праздники как один из вариантов развития событий.

Президент Украины анонсировал новый пакет помощи бизнесу, который пострадал во время карантина. Соответствующим предпринимателям выплатят материальную помощь в размере 8 тысяч гривен. В то же время деньги могут получить уволенные наемные работники. Актуально Это как издевательство, – эксперт о 8 тысячах гривен помощи для бизнеса Как на украинский бизнес повлиял карантин Уже после первой волны карантинных ограничений, которую ввело правительство в марте 2020 года, немалая часть предприятий не смогли открыться.

Поэтому, новость о введении в Украине карантина выходного дня, предприниматели восприняли крайне негативно. Они опасаются, что карантин может уничтожить их бизнес.

Наиболее уязвимыми являются средний и малый бизнес, который нуждается в дополнительной поддержке от государства в непростые времена пандемии.