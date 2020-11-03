В конце 1950-х годов в США и СССР появились первые проекты орбитальных станций. Они были предназначены для долгосрочного пребывания людей на околоземной орбите. С их помощью ученые должны были продолжить изучать космическое пространство, наблюдать за поверхностью и атмосферой Земли. Так появилась станция "Скайлаб".

Она была первой американской орбитальной станцией. Ее вывели на орбиту в 1973 году. Об этом – в программе "Одна история" на 24 канале.

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В течение следующих 6 лет она успешно работала, за исключением одного дня. Крайне сложные условия труда привели к забастовке со стороны участников экспедиции, которая вошел в историю, как первый и единственный в мире космический бунт.

Первая пилотируемая миссия находилась в космосе 28 дней, продолжительность командировки следующей увеличили более чем вдвое – экипаж провел на орбите 59 дней. Третья и последняя миссия под названием "Скайлаб-4" длилась рекордные 84 дня. Причиной этого была предыдущая миссия.

Третья миссия "Скайлаб" стала последней / Скриншот из видео

Экипаж из командировки "Скайлаб-3" справился с поставленными задачами преждевременно и просил больше работы. Таким образом в НАСА ожидали еще лучшие результаты от следующей миссии.

Условия проживания для астронавтов

Конструкция станции была максимально обустроенной для проживания экипажа и проведения научных исследований. Корпус был покрыт теплоизоляцией. Внутри "Скайлаб" был разделен на лабораторный и бытовой отсеки.

Во время запуска на борту находилось 907 килограммов продуктов и 2 722 килограмма воды. Электроснабжение осуществлялось с помощью 6 солнечных батарей и топливных элементов от присоединенного к станции транспортного корабля "Аполлон".

Место для обеда / Фото wikiwand

В жилых отсеках поддерживалась искусственная кислородно-азотная атмосфера и температура 21 – 32 градусов по Цельсию. "Скайлаб" была просторной и предоставляла свободу передвижения. Во время занятий гимнастикой астронавты могли без помех прыгать от одной стенки к другой.

Кроме того, для экипажа был установлен душ, специализированный туалет, который делал автоматический анализ мочи. Каждый из членов имел отдельный отсек со шторкой, где было его спальное место и ящик для личных вещей. В целом астронавты были довольны условиями и отмечали, что проживать на станции довольно удобно.

Несмотря на максимально комфортные условия, астронавты, отправившиеся в последнее путешествие на "Скайлаб", были неподготовленными к такой серьезной нагрузке. Членами команды стали:

командир Джеральд Карр;

пилот Уильям Поуг;

ученый Эдвард Гибсон.

Джеральд Карр, Уильям Поуг, Эдвард Гибсон / Фото Коллаж 24 канала

Все они были своеобразными новичками в этой деятельности, поскольку никто из них раньше не выходил в открытый космос. Рабочий день для каждого из членов команды на борту был расписан почасово.

Командир полета Джеральд Карр неоднократно заявлял, что экипажу требуется больше времени для отдыха. Однако НАСА каждый раз активнее нагружало их работой и вскоре команда отстала от расписания выполнения плана. Напряжение на борту росло, как и уровень стресса. Наконец Джеральд Карр не выдержал.

Мы никогда бы не стали работать по 16 часов в день в течение 84 дней подряд на Земле, поэтому от нас не стоит ожидать этого здесь, в космосе,

– сказал Карр.

Таким образом экипаж решил начать забастовку.

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Космический бунт

На 6 неделе своего пребывания на орбите, 28 декабря 1973 года, "Скайлаб-4" весь день не выходил на связь с наземным пунктом управления НАСА. Астронавты посвятили сутки отдыху, но уже на следующий день принялись за работу с новыми силами.

Такую плотную нагрузку у НАСА оправдывали дорогостоящим пребыванием экипажа на орбите. Каждый день обходился агентству в 20 миллионов долларов.

Астронавты устроили забастовку в космосе / Фото wikiwand

До "Скайлаб-4" никто не находился в космосе в течение 6 недель, поэтому психологические последствия для человека были неизвестными. После забастовки НАСА снизило загруженность астронавтов на следующие 6 недель, которые им еще осталось провести на орбите.

Последствия забастовки

Космическая забастовка повлияла на дальнейшее изучение особенностей поведения лиц в сложных условиях. Такие проблемы должны учитывать сразу при планировании миссии, поскольку в конечном итоге они могут привести к ее провалу.

В НАСА активно начали исследовать факторы, которые влияют на социальную динамику экипажа, моральный дух и управление стрессом. Важным изучением также была реакция организма на длительное состояние невесомости.

Поэтому забастовка на орбите стала знаковой для развития космической медицины, командного менеджмента и психологии.

После бунта работники НАСА пришли к выводу, что в дальнейших миссиях в составе экипажа по крайней мере один член Международной космической станции должен быть опытным астронавтом, который уже совершал космические полеты.

Астронавтов наказали за бунт

Но остаться безнаказанным экипажу все-таки не удалось. После завершения долговременной миссии и возвращения домой, астронавты "Скайлаб-4" больше никогда не выходили в открытый космос.

84-дневное пребывание в космосе миссии "Скайлаб-4" стало рекордом среди пилотируемых космических полетов, который был побит астронавтом НАСА лишь через 2 десятилетия. В 1995 году Норман Тагард провел на станции "Мир" 114 дней.



Норман Тагард / Фото nmspacemuseum

Падение станции

Финальная миссия "Скайлаб" стала широко известной собственно из-за забастовки и большого объема работ, которые были выполнены в течение пребывания экипажа на орбите. Станция после завершения миссии находилась на орбите еще 6 лет.

В 1979 году из-за роста солнечной активности и в результате увеличения плотности атмосферы, снижение станции ускорилось. Подъем станции на более высокую орбиту был невозможным, поэтому центр управления полетом сориентировал ее на выход в атмосферу.

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11 июля 1979 года "Скайлаб" планировали затопить в океане в 1300 километрах к югу от Кейптауна. Однако ошибка в расчетах и разрушение станции привели к смещению траектории падения. Часть несгоревших в атмосфере обломков упали в Западной Австралии, близ города Перт. Некоторые части станции были обнаружены и в других местах. Все остатки "Скайлаб" сегодня являются экспонатами музеев.