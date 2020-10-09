Нынешняя информатака против "Нафтогаза" – это попытка дискредитировать главу компании Андрея Коболева, как потенциального кандидата в премьер-министры.

Об этом написал политолог Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook, информирует УНН.

Теперь понятна причина всего этого медианаезда на НАК и Коболева. О нем снова вспомнили как о кандидате в премьеры, по словам главы фракции "Голос". Опыт руководства и репутация в деловых кругах у него есть, на Западе его воспринимают хорошо. Если учесть, что рейтинг правительства сегодня очень низкий, такой сценарий вполне возможен,

– написал Сазонов.

По его мнению, не заинтересованные в назначении Коболева в правительстве организовали нынешнюю информационную атаку на "Нафтогаз".

"У кого-то очень "подгорает" от таких новостей. Вот и пытаются сбить Коболева на взлете", – считает Сазонов.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщили, что ревизоры Госаудитслужбы по результатам проведенного аудита якобы насчитали недостатков и нарушений в работе "Нафтогаза" на 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму свыше 75 млрд грн. Нафтогаз не согласен с выводами аудиторов и объяснил причины правовых коллизий, связанных с регулированием его деятельности.

Однако, Госаудитслужба позже официально опровергла эту информацию, назвав ее недостоверной.