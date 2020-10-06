Госаудитслужба нашла в работе "Нафтогаза" финансовые нарушения на сумму более 225 миллиардов гривен. Из-за этого госбюджет потерял 75 миллиардов гривен.

Аудиторы провели ревизию в "Нафтогазе" и предоставили компании выводы. Об этом сообщает "Экономическая правда"

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Какие нарушения нашли

При не утвержденном финансовом плане от начала 2018 года нашли начисления резерва сомнительных долгов. Их сумма составляет 38,4 миллиарда гривен. Аудиторы утверждают, что таким образом размер выплаченных дивидендов занизили на 35,3 миллиарда гривен.

Также нарушения на 37,3 миллиарда гривен нашли в "Укртрансгазе" (дочерняя компания "Нафтогаза"). В результате компания не доплатила 35,1 миллиарда гривен дивидендов.

(дочерняя компания "Нафтогаза"). В результате компания не доплатила 35,1 миллиарда гривен дивидендов. Ревизоры зафиксировали занижение доходов . Их отражали в составе штрафов, пени и неустойки по решению судов. По этому пункту аудиторы насчитали 2,9 миллиардов гривен потерь в госбюджете.

. Их отражали в составе штрафов, пени и неустойки по решению судов. По этому пункту аудиторы насчитали 2,9 миллиардов гривен потерь в госбюджете. В 2016-2018 годах не подписали акты реализации газа. Поэтому сумма выплаченных дивидендов за 2018 год была меньше на 2,1 миллиарда гривен.

Кроме этого, во время ревизии выявили продажу газа по заниженным ценам, безосновательную выплату премий членам правления компании, занижение услуг за транспортировку газа, нарушения в закупках, скрытое кредитование и тому подобное.

Согласно замечаниями аудиторов, госбюджет недополучил от "Нафтогаза" более 75 миллиардов гривен.

Что говорят в "Нафтогазе"

"Нафтогаз" изучил замечания. Часть из них компания учла и предоставила свои возражения Госаудитслужбе. Сейчас в "Нафтогазе" ожидают на окончательные выводы ревизии.