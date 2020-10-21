Министерство финансов Украины провело 20 октября очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего займа. По его результатам удалось привлечь в государственный бюджет около 7 миллиардов 155 миллионов гривен.

Более 5,6 миллиарда удалось привлечь в гривнах, а также размещено ОВГЗ на 52,7 миллиона долларов. Таковы результаты аукциона от Министерства финансов Украины .

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Детали о размещены облигации:

3 миллиарда 923 миллиона гривен – срок погашения в 3 месяца, а уровень доходности 7,3%,

1 миллиард 737 миллиона гривен – срок погашения в 11 месяцев, а уровень доходности 10,3%,

52 миллиона 674 тысячи долларов – срок погашения в 12 месяцев, а уровень доходности 3,5%.

Как это свидетельствует о недоверии инвесторов

ОВГЗ – это ценные бумаги, которые выпускает Минфин для привлечения дополнительных денег в государственный бюджет. Их выпускают исключительно под внутренний рынок.

Инвесторы и частные лица могут выкупать облигации, за что ожидают получать прибыль – определенный процент уровня доходности. Кроме самой прибыли инвестора, он покрывает инфляцию и возможные колебания курса.

Чем меньше процент доходности, тем выше доверие инвесторов к гривне. Здесь показательно, что еще в августе Минфин реализовывал 3-летние ОВГЗ под 10%, а сейчас под такой уровень доходности не может реализовать даже 1-летние облигации.