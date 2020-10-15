В украинском медиапространстве появилась информация, что олигарх Игорь Коломойский и глава МВД Арсен Аваков находятся в конфронтации с головой ОПУ Андреем Ермаком. Поэтому они оба могут лоббировать увольнение руководителя президентской канцелярии.

Такая неприязнь появилась, когда Андрей Ермак начал "прощупывать почву" и искать голоса за отставку Арсена Авакова в Верховной Раде, рассказывает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в команде власти и окружении Коломойского.

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Коломойский против Ермака

Как утверждают источники из числа украинского олигарха, того раздражает, что "секретарь президента", как он называет голову ОПУ, руководит страной.

Интересно, что бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в своей отставке обвинял именно Игоря Коломойского. Теперь, по данным издания, олигарх снова пытается сменить руководителя ОПУ.

Аваков против Ермака

Здесь причиной для "обострения лезвий" стала проверка Андреем Ермаком возможности отправить Арсена Авакова в отставку. Хотя сам председатель ОПУ от этого и открестился.

Впоследствии было несколько принципиальных позиций, которые обострили отношения. Одним из них является появление Витольда Фокина в ТКГ по Минску, против чего постоянно выступал министр внутренних дел.

Еще одна тема – "вагнеровцев", задержанных в Беларуси. Источники утверждают, что по мнению Авакова, спецоперацию стоило заканчивать. Теперь он якобы требует наказать виновных в ее срыве, но публично этого никогда не озвучит.

Почему Зеленский может быть против

Источники в команде власти утверждают, что Андрей Ермак имеет уникальное влияние на президента. Мол, Владимир Зеленский ни одно мероприятие не проводит без головы ОПУ.

Зато много депутатов и членов правительства жалуются, что не могут попасть на встречу с Зеленским без Ермака. Собеседник из команды президента предложил присмотреться, чтобы увидеть, что Ермак всегда садится справа от Зеленского.

Мы уже даже шутим, что правое ухо президента на аутсорсе у Ермака. Вы себе просто не представляете, как это сильно работает. Он может убедить Володю (Зеленского – 24 канал), что стена черная, когда она белая,

– заявил источник.

Впрочем несколько похожими отношения были у Владимира Зеленского с предыдущим главой ОПУ Андреем Богданом. Впрочем его отправили в отставку уже через полгода работы.



Зеленский и Ермак в зоне ООС (14 октября – за день до публикации) / Фото ОПУ