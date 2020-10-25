Глава МВД Арсен Аваков заявил, что всеукраинский опрос 25 октября не противоречит закону Украины. Кроме того, Аваков отметил, что участие в опросе не является обязательным. Украинцы имеют право сами выбирать, отвечать ли на вопросы от президента Владимира Зеленского.

Детали от Авакова

Опрос вне избирательного участка в день выборов не является нарушением украинских законов. Об этом сообщила пресс-служба МВД в телеграм-канале.

Обратите внимание Как проходит всеукраинский опрос от Зеленского: главные детали, фото и видео

Опрос вне избирательного участка не нарушает закон Украины, поскольку не идентифицирует лицо, как это нужно в бюллетене, не раскрывает персональных данных,

– заявил Аваков.

Однако для людей, проводящих опрос, есть ряд требований.

Требования к интервьюерам:

они обязаны работать вне избирательного участка;

они не имеют права агитировать за какую-либо политическую силу или кандидата.

они имеют право опрашивать граждан лишь после того, как те проголосуют на выборах.

Заметьте! Всеукраинский опрос в день местных выборов 25 октября анонсировал президент Владимир Зеленский. Украинцы могут ответить на 5 дополнительных вопросов.



Вопросы для опроса от Зеленского / Инфографика 24 канала



Смотрите, как проходят местные выборы 2020 на участках Украины: