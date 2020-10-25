Опрос вне избирательного участка не нарушает закон Украины, – Аваков
Глава МВД Арсен Аваков заявил, что всеукраинский опрос 25 октября не противоречит закону Украины. Кроме того, Аваков отметил, что участие в опросе не является обязательным. Украинцы имеют право сами выбирать, отвечать ли на вопросы от президента Владимира Зеленского.
Детали от Авакова
Опрос вне избирательного участка в день выборов не является нарушением украинских законов. Об этом сообщила пресс-служба МВД в телеграм-канале.
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Опрос вне избирательного участка не нарушает закон Украины, поскольку не идентифицирует лицо, как это нужно в бюллетене, не раскрывает персональных данных,
– заявил Аваков.
Однако для людей, проводящих опрос, есть ряд требований.
Требования к интервьюерам:
- они обязаны работать вне избирательного участка;
- они не имеют права агитировать за какую-либо политическую силу или кандидата.
- они имеют право опрашивать граждан лишь после того, как те проголосуют на выборах.
Вопросы для опроса от Зеленского / Инфографика 24 канала
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