Владимир Зеленский рассматривает внедрение жесткого локдауна, если ситуация с распространением COVID-19 в Украине ухудшится. В то же время президент считает, что это – "крайняя мера".

Так пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель прокомментировала заявление главы МВД Арсена Авакова, сообщает УП.

Обратите внимание Аваков выступает за радикальный локдаун на 3 – 4 недели

Она заверила, что глава государства "держит руку на пульсе" и регулярно проводит совещания по предотвращению распространения коронавируса COVID-19.

Президент, ОП и Кабмин сделали все возможное, чтобы подготовиться к различным сценариям. Конечно, рассматривается возможность локдауна, если ситуация с COVID-19 ухудшится,

– подчеркнула Мендель.

Пресс-секретарь Зеленского подчеркнула, что сейчас медицинская система выдерживает нагрузки, но ситуация быстро меняется. Поэтому президент инициировал восстановление и разработку программ поддержки бизнеса и населения в случае введения жесткого карантина.

Если же ситуация ухудшится, Украина будет должна его внедрить. Прежде всего – чтобы сохранить жизнь людей. В то же время Раде предложили принять законопроекты по экономической поддержке, отметила Мендель,