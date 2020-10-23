Апелляционный суд Милана может принять решение об апелляции по делу бойца Нацгвардии Виталия Маркива в начале ноября. На заседании суда 23 октября выступила сторона защиты, в частности, личный адвокат Маркива.

Защита представила множество доказательств, подтверждающих абсурдность обвинения против Маркива. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время выступления на Киевском форуме по безопасности.

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Что говорит Аваков о деле Маркива

По словам Авакова, Украина ожидает на справедливое правосудие, и рассчитывает, что решение объявят в начале ноября.

Аваков подчеркнул, что ситуация является элементом гибридной войны. В частности, то, что было инспирировано в 2015 году российскими пропагандистами и подхвачено "кое-кем во Франции и Италии", вылилось в процесс против украинского солдата.

Однако министр добавил, что за последний год ситуация в итальянских средствах информации изменилась. К примеру, глава МВД напомнил, что итальянские журналисты сделали документальный фильм о ситуации с делом Маркива.

Это очень сильно пошатнуло ситуацию вокруг этого дела здесь, в Италии. И мы видим внимание итальянской прессы, в том числе здесь сегодня – несколько ведущих изданий, которые были и на прошлом заседании,

– добавил Аваков.

Отметим, на прошлом заседании, которое проходило 15 октября, выступала сторона обвинения.

Дело Маркива: что известно

Украинского нацгвардейца, воевавшего на Донбассе, задержали в Италии в 2017 году.

Маркива обвиняют в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккели и русского переводчика Андрея Миронова. Нацгвардеец свою вину отрицает.

В июле 2019 года Маркива признали виновным и приговорили к 24 годам заключения. Военнослужащий подал на апелляцию.

К слову, доказательства, которые приводят итальянские прокуроры, имеют много противоречивых данных.