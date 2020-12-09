Рядом с президентом Владимиром Зеленским должны появиться люди, которые обеспечат силовую реформу. Тогда все риски относительно Украины будут уменьшаться.

Об этом в эфире программы "Что это было?" на 24 канале рассказал политтехнолог Сергей Гайдай. Также он отметил, что министр внутренних дел Арсен Аваков не обеспечил всех силовых изменений.

Обратите внимание Евросоюз продолжит экономические санкции против России: что известно

Страна неначатых реформ

По словам эксперта, Украина остается государством неначатых реформ. В частности именно благодаря Авакову не состоялась реформа силовой структуры.

С другой стороны, Аваков, на фоне всех остальных, выглядит более или менее человеком разумным. В его действиях я вижу логику,

– отметил Гайдай.

Почему власть Грузии имеет высокие рейтинги

Он привел пример Грузии. Там важнейшей реформой всегда была силовая. Власть страны:

полностью изменила МВД;

поборола основную угрозу – воров закона.

По мнению Гайдая, Грузия не скрывает любые нарушения внутри МВД. Он сказал: "Люди видят, что значительно больше наказаний получают полицейские, которые действительно нарушали закон. Поэтому они им доверяют".

В Украине нет демократии

Также политтехнолог отметил, что Украина не имеет демократии в ее прямом смысле. Ведь демократия – это власть народа. То есть когда каждый избиратель может эффективно повлиять на политиков. Несмотря на это, в отличие от России и Беларуси, Украины спасает наличие политической конкуренции. Она обеспечивает выбор между различными политическими силами, которые компенсируют друг друга.

"Аваков с его силами может стать таким предохранителем, если он будет не в одной баррикаде вместе с Медведчуком. Но это плохое решение, не так должно быть. Ведь именно государство должно быть арбитром и принимать решения", – также он добавил.