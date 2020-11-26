Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что в Украине следует ввести жесткий карантин как можно скорее. При этом локдаун должен длиться 3 – 4 недели.

Все это нужно, чтобы разорвать цепочку заболеваемости. Такое мнение министр высказал в эфире одного из украинских телеканалов, информирует 24 канал.

"Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно скорее. Продолжительностью три или четыре недели. Не надо прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками, потому что речь идет о больших системных рисках для здоровья наших людей", – сказал Аваков.

Он добавил, что сейчас правительство готовит программы компенсаций для бизнеса, а как только это сделает, будет введен локдаун, чтобы прервать цепочку инфицирований.

Поэтому я здесь радикален и, собственно, всегда таким был, – надо вводить локдаун немедленно,

– подчеркнул Аваков.

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