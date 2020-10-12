В швейцарском городе Цюрих 12 октября грузовик столкнулся с трамваем. В результате ДТП пострадали 14 человек.

Авария произошла неподалеку от футбольного стадиона "Летцигрунд", сообщает Associated Press.

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По информации полиции, водитель грузовика, вероятно, выезжал задним ходом со строительной площадки. И тогда столкнулся с трамваем, который проезжал в то время мимо.

В результате столкновения в корпусе трамвая образовалась примерно 13-метровая вмятина.

Пострадали 14 человек. Большинство ранений были легкими, среди них порезы и ушибы.

Напомним, в июле 2020 года в Швейцарских Альпах произошла катастрофа небольшого туристического самолета. В результате погибли по меньшей мере 4 человека, находившиеся на борту.





В Цюрихе грузовик врезался в трамвай / Фото АР

В результате ДТП пострадали 14 человек / Фото АР

В Цюрихе грузовик въехал в трамвай: карта