В столице Турции, городе Анкара не разминулись два грузовых поезда. На большой скорости произошло лобовое столкновение. К сожалению, есть погибшие.

Детали трагедии

Авария произошла 10 октября на железной дороге в районе Каледжик. Об этом сообщает Haber Türk.

Важно Машина влетела в сарай в Винницкой области: два человека погибли – фото

Катастрофа произошла в тот момент, когда один из поездов остановился на красный сигнал семафора. Тогда другой поезд, который двигался во встречном направлении, влетел в него.

Столкновения избежать не удалось. В результате аварии погибли два машиниста поезда, который ждал на семафоре. Сейчас спасательные службы работают на месте происшествия. Правоохранители уже начали расследование причин инцидента.

Район Каледжик, где произошла авария: карта

Роковое столкновение поездов в Анкаре / Фото Getty Images