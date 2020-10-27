Авария российского танкера в Азовском море: нашли тела членов экипажа
На месте крушения затонувшего российского нефтяного танкера "Генерал Ази Асланов" нашли останки тел членов экипажа. Судно затонуло 24 октября в Азовском море после взрыва.
Назначены генетические экспертизы, чтобы установить личности погибших. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Ранее Российский танкер, взорвавшийся в Азовском море, отбуксировали
Что сейчас происходит на месте аварии
- Там продолжают работать следователи и криминалисты с опытом расследования подобных инцидентов. Расследование уголовного дела продолжается.
- Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности после этого инцидента по части 3 статьи 219 Уголовного кодекса РФ (нарушение требований пожарной безопасности).
Взрыв на российском танкере в Азовском море: главное
- 24 октября в Азовском море произошел взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Керченском проливе. В результате взрыва на танкере люди оказались за бортом.
- Известно, что танкер шел пустым. Он направлялся из порта оккупированной Керчи в порт Ростова-на-Дону.
- Владельцем судна является турецкая компания Palmali Shipping Agency. Танкер был построен в Турции в 2005 году, но ходил под российским флагом. Порт приписки у судна – российский Таганрог.
- На борту находились 13 членов экипажа. Спасенных членов команды забрало судно "Сириус". К спасательной операции привлекали российскую авиацию.
- Причиной трагедии называют взрыв в отсеке балласта на танкере.
Смотрите видео с места крушения танкера: